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Ольга Богомолец отвела украинцам 180 лет жизни

02 декабря 2024 | 14:30

Украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет. Об этом заявила известный врач и экс-нардеп Ольга Богомолец в эфире программы "Вечер.LIVE". По ее словам, в Украине происходит катастрофическое увеличение смертности и снижение рождаемости.


"Если всё будет двигаться по такой модели, то, не считая цифры потерь на войне и эмиграции, украинская нация обнулится через 180 лет. Останется 0 украинцев", - сказала она.

"Это шесть поколений по 30 лет - и украинцев не останется. То есть, конечно, территории останутся, и кто-то будет на них выращивать зерно, кто-то будет их обрабатывать, но это будут уже не украинцы", – подчеркнула врач.



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