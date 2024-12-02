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Ольга Богомолец отвела украинцам 180 лет жизни
02 декабря 2024 | 14:30
Украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет. Об этом заявила известный врач и экс-нардеп Ольга Богомолец в эфире программы "Вечер.LIVE". По ее словам, в Украине происходит катастрофическое увеличение смертности и снижение рождаемости.
"Если всё будет двигаться по такой модели, то, не считая цифры потерь на войне и эмиграции, украинская нация обнулится через 180 лет. Останется 0 украинцев", - сказала она.
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