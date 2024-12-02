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В Украине планируют сократить число университетов
02 декабря 2024 | 14:46
Их должно остаться около 100. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.
Министерство образования и науки планирует примерно до 2030 года модернизировать украинскую сеть высших учебных заведений, в рамках чего численность университетов сократят.
По словам Винницкого, в Украине сегодня существует 151 государственный университет. Из них 121 учебное заведение подчиняется Министерству образования и науки, остальные – другим министерствам. Также есть колледжи и научные учреждения и 90 частных университетов. При этом он подчеркнул, что среди последних особенно заметно расслоение.
К тому же есть очень большое отличие между топовыми частными университетами, которых на всю страну на самом деле пять-шесть, и остальными.
"Топовые дают качественное образование и привлекают сильных абитуриентов, в остальные поступают преимущественно те, кто не может пройти вступительный конкурс в государственные учреждения, и есть сомнения в том, должны ли такие студенты вообще получать высшее образование", – отметил замглавы МОН.
Винницкий также заверил, что не будут укрупнять те ВУЗы, которые единственные в своем городе. Преимущественно речь идет о так называемых градообразующих учреждениях в городах с населением менее 100 тысяч человек.
"Это часто уникальные интеллектуальные ячейки, которые однозначно должны и дальше существовать и развиваться. Мы постараемся в ближайшее время инициировать специальные программы инвестиций в такие заведения, ведь мировой опыт как раз указывает на перспективу развития так называемых университетских городов – например, Кембридж, Оксфорд, Гейдельберг, Принстон…", – подчеркнул он.
По его словам, речь идет об эволюционном процессе, а не о том, что условно с завтрашнего дня все должны перепрофилироваться на какой-то один из типов университетов. Замглавы МОН рассказал, что этот процесс будет продолжаться годами, и только примерно в 2030 году в Украине должна появиться модернизированная сеть высших учебных заведений.
"И как раз на момент вступления в Европейский Союз мы будем иметь такие же типы учебных заведений, как и в Европе. А сколько нам нужно учебных заведений? Это хороший вопрос. Мы рассчитываем примерно на сотню, но это не какая-то жесткая цифра, она приблизительна. Мы выходим на нее с учетом демографической ситуации. Надо понимать, что в каждой области и в каждом городе, где сейчас есть высшее образование, оно должно и дальше существовать", – объяснил Винницкий.
Кроме того, заместитель главы МОН, отставание университетов наблюдается, к примеру, и на западе Украины. При этом инновационные решения в образовании предлагают высшие учебные заведения на востоке.
Винницкий также добавил, что наблюдаемое расслоение – это не обязательно вызов войны, а скорее следствие отличной в разных университетах управленческой способности их руководства.
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