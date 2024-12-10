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Кто кому Рабинович?
10 декабря 2024 | 07:44 , Олег Ельцов. ТЕМА
Отнюдь не считаю себя востоковедом и ничем не отличаюсь от тех, кто таковыми себя считает и бодро комментирует происходящее в Сирии. Там черт ногу сломит во всех этих армиях и их международных спонсорах. Будет Сирия едина или ее раздеребанят заинтересованные стороны – об этом сможет сообщить только Алексей Арестович, да и то примерно через две-три недели.
Но ежеминутно читая поступающие из Сирии новости, совесть не позволяет находиться в стороне от процесса. Что-то комментировать на умных щах наглости не хватает, поэтому я задам всего один вопрос: а чем это занимается миролюбивый Израиль на Голанских высотах? То есть, мы все знаем чем – ввел войска, заявил, что его миролюбивые солдаты теперь там навсегда, хренячит из чего не попадя по военным базам сирийцев и центрам создания ракет. Можно только приветствовать израильские удары по российской авиабазе в Хмеймим - там якобы хранились асадовские вооружения. Да и вообще – ударить по русским в любой точке мира всегда полезно. Но чем Израилю помог удар по иранскому консульству в Дамаске? Это снизит напряженность в регионе, заставит Иран испугаться и прекратить поддерживать антиизраильские силы?..
А зачем Израиль бьет по сирийским админзданиям, сознательно уничтожая архивы и сея хаос в многострадальной стране, которой теперь десятилетия выгребать из российско-асадовского дерьма? И как согласуются слова Натаньяху о том, что ЦХАКАЛ навсегда вошел на Голаны с заявлением иного «заинтересованного» лидера Эрдогана о том, что следует сохранить единство Сирии?
И ведь уже очевидно, что Сирия идет на поправку: многочисленные боевые подразделения договариваются, ищут компромиссы, властные полномочия делегированы руководителю переходного правительства, объявлена свобода прессы, запрещено цепляться к женщинам с требованием натянуть хиджаб и вообще одеваться пристойно, то есть как нечто бесполое.
Так на основании чего Израиль лишает народ Сирии, доведенный до крайней степени обнищания, возможности защищаться, уничтожая его военные склады и вооружения? Возможно, Натаньяху решил действовать на упреждение, чтобы в дальнейшем Сирия не смогла угрожать Израилю? Но в таком случае он оказывает медвежью услугу своему народу: таким путем Израиль лишь разжигает ненависть соседей.
И на этом фоне – тотальное молчание мировых лидеров и международных организаций. Как они занимались соплежуйством и обеспокоенностью при нападении россии на Украину, точно так же реагируют и на поведение Израиля в Сирии.
С нетерпением ждуь комменты к этим очевидным фактам от всезнающих экспертов.
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