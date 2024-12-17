Незаданный вопрос

17 декабря 2024 | 14:50

Все торжествуют: СБУ провели блестящую операцию, все московские спецслужбы на ушах. Казалось бы: что может быть лучше смерти вражеского генерала, виновного в химических атаках? Остается пожелать нашим парням успешного отхода. Но остается один вопрос, которого никто не задал на волне экстаза...

Какой результат блестящей операции кроме смерти одного генерала? Очевидно, что завтра его месте займет заместитель или новый генерал из отряда отравителей. Результат предсказуем: российские спецслужбы организуют серию резонансных покушений на нашей территории. Погибнут высокопоставленные украинские офицеры. Война выйдет на новый уровень эскалации. Это не приблизит окончание войны, не остановит российских отравителей. Тогда зачем?

Я не нахожу иного ответа кроме этого: отодвинуть возможность заключения мира как можно дальше. Если я ошибаюсь – пусть СБУ расскажет, как они этим убийством улучшили наши позиции на фронте, защитили бойцов от использования жиморужия, насколько приблизили мир и насколько безопаснее теперь станет на улицах Украины, прежде всего высокопоставленным офицерам наших спецслужб…