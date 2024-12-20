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Арестован командир 211 бригады
20 декабря 2024 | 09:09
В Тернополе суд избрал меру пресечения командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку. Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца с возможностью выхода под залог в 908 тыс. грн.
Побережнюк подозревается в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями. Об этом сообщает "Суспільне Тернопіль".
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