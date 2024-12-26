Страны с простыми условиями продажи недвижимости иностранцам

26 декабря 2024 | 01:05

Глобализация и диджитализация принесли множество упрощений в нашу повседневную жизнь. Можно легко путешествовать, менять место жительства и работать онлайн из самых удаленных уголков планеты. Большинство стран открыто поддерживают такую тенденцию и создают простой и прозрачный рынок недвижимости для иностранных граждан. В каких странах проще всего купить недвижимость?

Турция

Для тех, кто хочет приобрести недвижимость за рубежом https://myestateinvest.com, Турция стала одним из самых привлекательных вариантов. Сочетание мягкого климата, развитой инфраструктуры и множества возможностей для ведения бизнеса делает страну отличным выбором для инвесторов. Но кроме этого, Турция предлагает также привлекательные условия на рынке недвижимости. Процесс оформления документов занимает около двух недель, а единственное требование – оплата должна проходить через турецкий банк. Иностранцы могут покупать любую недвижимость, кроме земель в приграничных районах.

Португалия

Португалия славится своей открытостью к иностранным покупателям недвижимости. Здесь нет ограничений на приобретение как жилой, так и коммерческой недвижимости. Более того, покупка недвижимости стоимостью от 500,000 евро может стать основанием для получения "золотой визы" – вида на жительство с последующей возможностью получения гражданства. Процедура покупки предельно прозрачна и занимает около месяца.

Мальта

Мальта — небольшая страна в Средиземном море, но она имеет очень привлекательные условия для иностранных покупателей недвижимости. В Мальте иностранцы могут свободно приобретать жилье, и в большинстве случаев на это не накладываются ограничения. Для покупки недвижимости в Мальте требуется выполнить несколько процедур, таких как оформление разрешения на приобретение жилья в "несвязанных" районах. Мальта также известна своим налоговым климатом, который является одним из самых выгодных в Европе для иностранных инвесторов.

Испания

Испания — одна из самых популярных стран для покупки недвижимости среди иностранных граждан. Законодательство страны позволяет без особых проблем приобретать жилье как резидентам, так и нерезидентам. Необходимо только выполнить ряд административных процедур, таких как получение номера NIE (идентификационный номер иностранца).

Черногория

Эта балканская страна активно привлекает иностранных инвесторов простыми условиями покупки недвижимости. Здесь нет ограничений для иностранцев, кроме покупки сельскохозяйственных земель. Процедура оформления занимает около месяца, а цены на недвижимость существенно ниже, чем в странах Евросоюза. Особенно привлекательны прибрежные районы с развитой туристической инфраструктурой.