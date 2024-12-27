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Азербайджан обвиняет россию в сбитии самолета
27 декабря 2024 | 07:07
«Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» был сбит над Грозным, на территории России.
Этого нельзя отрицать», — заявил депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков в интервью агентству Turan. «Виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности, а компенсация должна быть выплачена», — заявил Мусабеков. Он добавил, что если Россия не извинится, отношения между Баку и Москвой «перейдут на другой уровень».
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