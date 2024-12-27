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Проворовались экс-замначальника "Киевпастранса" с подчиненным
27 декабря 2024 | 08:15
В Киеве разоблачили схему по присвоению 9 млн гривен на госзакупках коммунального предприятия. Экс-чиновники столичного предприятия-перевозчика получили подозрения.
Среди участников сделки с бюджетными средствами - уже бывший временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора одного из крупнейших столичных коммунальных предприятий, специализирующегося на перевозке пассажиров, его подчиненный - экс-начальник Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры, а также директор фирмы-подрядчика. Источники РБК-Украина сообщают, что речь идет о Павле Кирилюке, который ранее был и.о. заместителя генерального директора КП "Киевпастранс" и Юрия Курбаля, который занимал должность начальника обособленного структурного подразделения КП "Киевпастранс" Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры. Правоохранители сообщили, что согласно разработанной схеме, должностные лица компании-перевозчика создали искусственные условия для участия и победы в процедуре закупки подконтрольной фирмы-подрядчика. Частное предприятие не имело в своем штате сертифицированных работников для разработки необходимой проектной документации по объекту, поэтому фигуранты подделали подписи экспертов, после чего заключили договор между сторонами соглашения. После создания видимости законных оснований для перечисления средств за документальное оформление несуществующих услуг почти 9 млн гривен из бюджета города были перечислены на счета фирмы-подрядчика в полном объеме. Напомним, что в марте этого года городской голова Киева Виталий Кличко сообщил об увольнении генерального директора "Киевпастранса" Дмитрия Левченко, в то же время он заявил, что также будет уволен директор по производству Павел Кирилюк.
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