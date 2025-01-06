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Наговорил-наматерил...
06 января 2025 | 14:26 , Олег Ельцов. ТЕМА
Не попускает меня интервью Зе влиятельному американскому блогеру-интеллектуалу Лексу Фридману. Сначала накрыли не-подеццки матюки вождя нации. Народ воодушевился: «Наш-то, она как: лихо он по мордам-буржуям проклятым! Кинули, обманули и только Вова Зе набрался смелости за весь народ сказать кто они есть и что натворили.» Причем так сказал, что елеем разлилось по душе последнего олигофрена аудитории «95 квартала».
У Лекса Фридмана (имеющего украинские корни, между прочим) аудитория 1,5 млн.чел. Преимущественно – англоязычная. Но с Зеленским он сделал интервью сразу на трех языках+президентский-матерный. Гости у блогера – ученые, крутые политики. Сам он – чертовски профессионален, сдержан, не агрессивен. В заключении интервью Зе он прочел небольшую лекцию о кухне современного медийщика, которую следовало бы проштудировать каждому студенту журфака. Там же он пояснил, что не провоцирует гостей, а дает тем выговориться, чтобы слушателям стало понятно «кто есть ху». Кажется в интервью с Зеленским Фридман исполнил задачу на все 100%, но Зе об этом даже не догадался.
И я уже не про грязный мат в президентском кабинете на фоне госсимволов, а о сути им сказанного. Анализировать весь трехчасовой поток сознания не буду - оно того и не стоит. Вот лишь несколько образчиков плебейско-дилетантской дикости, врезавшихся в память.
Ну, во-первых, про ту «муйню», которая так возмущает Зеленского. По его словам, нам не дали оружия, не ввели превентивные санкции против россии, дабы та не лезла воевать. В категориях мышления гаранта - это полная муйня. Дальше он развивает незатейливую мысль: западные партнеры не исполнили будапештских соглашений, кинули украинцев, потому что мы всем были «похер». И это Зеленского сильно возмущает и он всей силой актерского таланта квалифицирует такие действия матом.
Вова, а когда ты шел в политику - не знал, что она – бессердечная сука, что в ней всем все похер кроме личных интересов? Да, не знал, ибо опыта в госуправлении, в дипломатической работе, которая у тебя в подчинении – ноль. Потому среди 5-6 менеджеров, управляющих страной – один продюссер и несколько пиарщиков.
Коррупция. Мы с ней боремся, по словам Зеленского. И как подтверждение тому – «сидящий» Коломойский. Его проблемы начались 5 марта 2021-го, когда госсек США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против Коломойского и его семьи. Так он оказался под арестом с сентября 2023-го. Сроки ареста неоднократно продлевались. Но вина по сей день не доказана и в любой день он может оказаться на свободе. Зачем Зеленский несет пургу: он думает, что в США эти факты не известны? Можно было бы привести более убедительный пример с осуждением чиновников и бизнесменов высшего разряда. Но примеров нет… Медиа полны сообщениями о том, что кого-то задержали, кого-то разыскивают, кому-то предъявили обвинение. Но где судебные приговоры, где реальные коррупционеры высшего эшелона, мотающие долгие сроки в настоящей тюрьме?..
С начала войны дабы отличить пропаганду от достоверной информации, мониторю не только наши СМИ, но и вражеские. И вот что бросается в глаза. На россии едва не каждый день задерживают какого-то небожителя региональных и центральных элит, накладывают астрономические штрафы, конфискуют имущество, дают долгие сроки. Активно изыскивают деньги на войну: начали шерстить всяческих интернет-бизнесменов. Так, предъявили обвинение в неуплате налогов свыше 9 млн.дол. инфоциганке-«королеве Марафонов» Блиновской. Все поизымали, счета арестовали, дама объявила про банкротство…
А в это время в Украине инфоцигане чувствуют себя вольготно, подакцизом масово торгуют без наличия кассового аппарата, «дикие заправки-бочки» работают по всей стране. И никто при этом не сидит. Изредка меняют рыла у чиновьечьего корыта. А зачем искать деньги - Запад нам поможет! При этом Зеленский обвиняет США в том, что те предоставили нам меньше половины обещанной помощи. И тонко так намекает: уж не является ли это свидетельством коррупции самих американцев?
Ну вот почему все сразу! Был бы президент матершинник и популист – полбеды. Но он еще и дурак! Ты ждешь помощи от партнеров, от которой зависит судьба твоей страны, и тут же обвиняешь тех, кто дает деньги в коррупции?.. Надеешься после этого получить больше денег? И не волнуйся за западных коррупционеров – со своими разберись. Но для этого нужно переформатировать всю систему юстиции, провести судебную реформу. Но ты на это не способен по умолчанию, поэтому и Коломойский не сидит, а находится под арестом второй год, поэтому нет приговоров по высокопаставленным коррупционерам… Поэтому мы получим меньше денег и оружия, поэтому погибнет больше украинцев, поэтому война будет длиться дольше, а ты все это время будешь в качестве президента материться на весь мир.
И еще о мире. Все мы не лучшего мнения о президенте всея Запоребрика и населеющих его людоедах. И имеем право говорить все, что думаем по этому поводу. Но! Мы не управляем госудрством, не определяем международную политику, не подписываем договоры, в том числе о прекращении огня с врагом. Это – твоя прерогатива. Поэтому ты должен думать что говорить и о чем молчать, если конечно реально хочешь завершения войны. У этой войны нет экономического мотива, есть лишь ненависть в глазах одного злобного карлика в Кремле. Так зачем ты злишь его своими детскими обзывалками, признаешься в ненависти к его народу-электорату? Это хоть как-то способно приблизить мир, или ты хочешь еще больше ненависти. чтобы эта война длилась вечно, а с ней и твои президентские полномочия?
Вова, если действительно хочешь принести пользу Родине – просто закрой рот.
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