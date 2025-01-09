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В россии не хотят перехода Гренландии к США: опасно!
09 января 2025 | 16:14
Возможное присоединение Гренландии к США представляет военную угрозу для России, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Картаполов.
Гренландия занимает очень большое место в Арктике и дает в Арктику прямой выход... В мире нет ничего невозможного, в будущем гипотетическом столкновении межконтинентальном - это такой хороший плацдарм для Америки
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