В россии не хотят перехода Гренландии к США: опасно!

Гренландия занимает очень большое место в Арктике и дает в Арктику прямой выход... В мире нет ничего невозможного, в будущем гипотетическом столкновении межконтинентальном - это такой хороший плацдарм для Америки

Возможное присоединение Гренландии к США представляет военную угрозу для России, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Картаполов.