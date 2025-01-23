ТЕМА

Організатор черг на проходження екзамену на ПДР вирішив звільнитися разом із колегами

23 января 2025 | 09:04

Начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Николай Рудык уволился с должности после расследования журналистов. Об этом сообщает Bihus.info.


По данным расследователей, Рудык уволился еще в начале января. Вместе с ним уволились 8 работников регионального сервисного центра МВД в Киеве, расположенном на улице Победы. Именно этот центр находился в центре внимания расследования журналистов.

Журналисты 4 декабря опубликовали материал, в котором заявили о провальной работе и незадекларированном состоянии сотрудников Главного сервисного центра МВД в Киеве.

В частности, журналисты заявили, что гражданам приходится ночевать у стен центра, чтобы получить талон на практический экзамен. Bihus.Info упоминало, что в 2023 году Национальная полиция расследовала случай, когда глава центра вместе с несколькими администраторами искусственно создавал дефицит талонов, а затем через других людей услуги продавались за 3-4 тысячи гривен.

Кроме того, журналисты заметили, что некоторые работники этого сервисного центра ездят на дорогих авто, которые не указаны в декларациях или задекларированы на родственников.

После этого расследование в МВД заявили, что проведут «системную перезагрузку рабочих процессов», а Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг образа жизни нескольких чиновников сервисных центров.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Дівчата - моделі демонструють зачіски із колекції "Болеро" українського перукаря-стиліста Володимира Конопада під час проведення майстер-класу перукарської майстерності в рамках 12 - того Міжнародного виставки-ярмарку "Стиль-2005" у Львові у п'ятницю, 23 вересня 2005 р. Виставка проходитиме з 23 по 25 вересня. Понад 100 фірм з 20 областей України, Росії та Польщі презентують товари текстильної промисловості та сфери послуг. Одним з центральних заходів стане вечірнє fashion show "Made in Ukraine" - показ модельних колекцій від молодих українських дизайнерів. Фото УНІАН
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 