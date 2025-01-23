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Організатор черг на проходження екзамену на ПДР вирішив звільнитися разом із колегами
23 января 2025 | 09:04
Начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Николай Рудык уволился с должности после расследования журналистов. Об этом сообщает Bihus.info.
По данным расследователей, Рудык уволился еще в начале января. Вместе с ним уволились 8 работников регионального сервисного центра МВД в Киеве, расположенном на улице Победы. Именно этот центр находился в центре внимания расследования журналистов.
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