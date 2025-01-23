Організатор черг на проходження екзамену на ПДР вирішив звільнитися разом із колегами

23 января 2025 | 09:04

Начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Николай Рудык уволился с должности после расследования журналистов. Об этом сообщает Bihus.info.

По данным расследователей, Рудык уволился еще в начале января. Вместе с ним уволились 8 работников регионального сервисного центра МВД в Киеве, расположенном на улице Победы. Именно этот центр находился в центре внимания расследования журналистов.



Журналисты 4 декабря опубликовали материал, в котором заявили о провальной работе и незадекларированном состоянии сотрудников Главного сервисного центра МВД в Киеве.



В частности, журналисты заявили, что гражданам приходится ночевать у стен центра, чтобы получить талон на практический экзамен. Bihus.Info упоминало, что в 2023 году Национальная полиция расследовала случай, когда глава центра вместе с несколькими администраторами искусственно создавал дефицит талонов, а затем через других людей услуги продавались за 3-4 тысячи гривен.



Кроме того, журналисты заметили, что некоторые работники этого сервисного центра ездят на дорогих авто, которые не указаны в декларациях или задекларированы на родственников.



После этого расследование в МВД заявили, что проведут «системную перезагрузку рабочих процессов», а Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг образа жизни нескольких чиновников сервисных центров.