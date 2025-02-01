|
Напад на військових на Полтавщині. Загинув боєць
01 февраля 2025 | 13:16
Невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК - Сухопутні війська
Це сталося на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру. Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних. На місці події працюють правоохоронні органи. У Полтавській області введено спеціальну операцію «Сирена». P.S. Чоловіка, який стріляв у військового ТЦК, затримали. Ним виявився житель Полтавщини 1984 року народження. Його спільник – 1988 року народження.
также читайте
[29.01.2025]
[28.01.2025]
[23.01.2025]
[23.01.2025]
|
по теме
Трамп зачищает Пентагон
31. 01. 2025 | 08:33 , Агиль Рустамзаде
Перестройка Пентагона. Одним из первых серьёзных решений администрации Трампа в военной сфере - кроме перекрытия внешних траншей - может стать вывод частей из Сирии. Трамп уже начал процесс сворачивания операции в Сирии в 2020 году, но тогда не успел довести его до конца.
ФБ выплатит Трампу 25 млн.дол
30. 01. 2025 | 08:50
В Вашингтоні - авіатроща
30. 01. 2025 | 08:25
У лидеров автопрома упали продажи
30. 01. 2025 | 08:20
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»