Напад на військових на Полтавщині. Загинув боєць

01 февраля 2025 | 13:16

Невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК - Сухопутні війська

Це сталося на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру. Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних. На місці події працюють правоохоронні органи. У Полтавській області введено спеціальну операцію «Сирена». P.S. Чоловіка, який стріляв у військового ТЦК, затримали. Ним виявився житель Полтавщини 1984 року народження. Його спільник – 1988 року народження.



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