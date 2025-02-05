Проклятые иноагенты

05 февраля 2025 | 11:09 , Олег Ельцов. ТЕМА

Удивляюсь тем, кто сегодня торжествует по причине перекрытого грантового краника. Те же самые люди гневно осуждают практику введения за поребриком обидного звания иноагента. Или я недопонял? То есть, вы против того, чтобы ограничивать людей, живущих на западные подношения, в правах ТАМ, но одобряете и поддерживаете обрезание их финансирования ЗДЕСЬ? До шильдика «иноагент» в передачах и статьях наших грантомедиа вряд ил дойдет. Но мы их конечно осуждаем.

Вот не удержусь и поддержу тренд осуждения\обсуждения главной темы в инфопространстве. По роду деятельности прямо или косвенно сталкивался с результатами деятельности грантовых структур и даже рядом проходил с их несметными богатствами.

Раздача денег, особенно в нищей стране, представляется как нечто сказочное и если есть шанс очутиться в сказке – его нужно использовать. Впервые слухи о раздаче финансовых слонов до меня докатились в начале 90-х, так же как рассказы про красную ртуть, продажу обогащенного урана и золото Полуботка. Деньги и вправду раздавали. Первым, кажется, был фонд Сороса, позже подключился USAID. С голодным взором я посетил семинар по составлению заявки на грант. Как один из первых обладателей электронной почты среди украинских журналистов, я уже имел дайал-ап модем в квартире, а также свежую идейку по созданию сайта. Несвежей она не могла быть по определению, поскольку украинских интернет-медиа в те времена не существовало.

Дальше – просто: подал заявку, в определенные сроки получил отказ. Много лет спустя я общался с коллегой, который на то время заседал в членах жюри, определявшем судьбу наших заявок. Тогда жил он не в Киеве и поведал, что запомнил мою заявку. Кажется, она всем понравилась. По крайней мере все региональные члены жюри за нее проголосовали, а вот все киевские были против. Думаю, киевлянам легче было согласовывать свои действия, решая направление истекания грантовых потоков.

Для понимания непосвященными: система предоставления грантов в нашей стране и не только стоит на крепком коррупционном фундаменте. Изначально в структуре «Видродження», а потом и в прочих оказывались неслучайные люди. Больше всего меня шокировало появление в них детей наших идейных лидеров-совести нации, всяческих поэтов и прочих борцов с режимом. В узком медийном мирке сразу становилось известно, как эти детки через год-два тяжкого труда на ниве раздачи грантов вдруг становились владельцами недвижимости в центре Киева.

Нельзя утверждать, что все гранты были инвестированы в недвижимость, что-то оставалось и на поддержку прессы. Некоторые газеты получали издательские комплексы, полиграфическое оборудование. Порой это и вправду помогало изданиям выжить, но в некоторых случаях просто простаивало или на этом оборудовании верстались и печатались книги на очередной грант, которые никому не интересны и никто не прочитает.

Распределялось все это крайне несправедливо. Участниками этой сказки так или иначе становились те, кто крутился вокруг западных посольств и топов по раздаче бабла. Попав в эту обойму, человек старался остаться в ней навсегда, чему способствует и механизм предоставления грантов. Не украл предыдущие гранты – дадим еще. Эффективность использования средств, кажется, не сильно волновала.

КПД использования грантов – мизерное. Я знаю не один пример, когда некая организация с микроскопическим охватом аудитории десятилетиями проводит свои бестолковые круглые столы и конференции, куда людей просто заманивают возможностью развеяться с коллегами в гостинице, пожрать за счет организаторов и крепко выпить на фуршете. Эффект – нулевой, главное - чтобы деятельность НГОшки попадала в «повестку». Ну вот это все: ромы, геи, заключенные, женщины и собачки.

Нет, разворовывалось и проедалось не все под корень. Помнится, несколько лет я состоял в жюри национального конкурса журналистских текстов и имел удовольствие оценить общий уровень журналистики не только в Киеве, но и по всей стране, читая и оценивания сотни и сотни текстов. Был приятно удивлен, обнаруживая статьи региональных авторов, порою из микроскопических районных газет. Попадались очень качественные расследования, которые дадут фору продукту столичных лидеров. И, как правило, писаны они были за гранты, поскольку бюджет ни одного регионального издания не позволил бы профинансировать столь масштабных и глубоких исследований. Значит гранты были потрачены не даром? Не уверен. Эти прекрасные образцы журналистского труда были адресованы очень узкой аудитории. Газеты с минимальным тиражом по сути не должны писать таких статей – это дорого. Да и результатов этих расследований почти не случалось, а безусловно талантливые авторы далее не поднимались по карьерной лестнице. Причина мне видится простой: распространение кумовства и цеховиков в журналистике. И если непосвященный читатель считает, что в стране не существует журналисткой мафии, то он глубоко заблуждается. И почти вся эта коза ностра отсасывала баблос из грантовых источников.

Но повторюсь: не все 100% грантовых средств воровались или бесполезно «осваивались». Помню, как прекрасные адвокаты грантовой IREX Pro Media совершенно бесплатно защищали меня в судах, помню как грантовый «Институт масовой информации» оплатил мне подачу апелляционного заявления. Чешская организация «Человек в беде» проводила весьма эффективное и недешевое обучение украинских студентов и журналистов на протяжении года с завершающим семинаром в Праге. Курируя в этом процессе нескольких журналистов, я чувствовал, что участвую не в освоении бабла. А вскоре одна из моих подопечных перебралась в Киев и достигла многого в профессии.

Мое впечатление о грантовой политике начало формироваться с одного разговора в далеких 90-х. Как-то попал на некий правозащитный курултай. Вечером за пляшкой водки и фрагментами еды, разложенной на газетном столе в гостиничном номере, имел удовольствие беседовать со старыми сидельцами, угробившими молодость в борьбе с Совком. Все они на то время, не имевшие квалификации в мирной жизни, пребывали в ранге официальных правозащитников, которым тюрьма уже не угрожала. Один из них, член «Эмнисти интернешнл» откровенно делился впечатлениями. Тех скромных денег, которые он получал, хватало на скромное существование, фактически это была его правозащитная пенсия. Формат работы этой международной организации он описал так: из центрального офиса поступает письмо на предмет глубокой обеспокоенности и осуждения чего-то, приключившегося в очередном медвежьем углу нашей планеты. Члены организации просто «подмахивают» этот текст, и он разлетается по мировым медиа…

Гранты предоставляют не только медийщикам и правозащитникам. Думаю, в некоторых сферах их использование эффективнее, не столь бесполезно и коррумпировано. Но по моему скромному мнению, это все – дымовая завеса, а грантовые миллиарды США тратит для усиления своего влияния в странах-реципиентах, контроля процессов и формирования общественного мнения. Когда я слышу «гранты», в памяти всплывают не все те факты, описанные выше, а Наем и Шабунин на трибуне перед Администрацией Президента Порошенко вскоре после революции. Они устроили грандиозный шабаш, требуя немедленной отставки недавно назначенного генпрокурора Шокина, который ничем не успел себя запятнать. Двое общественников при поддержке массовки грозили Майданом, отстранением Порошенко от власти и самым большим котлом в аду с самыми злыми чертями. А причиной всему стало неосторожное решение Шокина разобраться с многомиллионной аферой компании «Бурисма», которое грозило перерасти в грандиозный общеамериканский скандал с сыном Байдена.

Подобные информационные кампании проводились и проводятся по указанию посольства США при «нужных» кадровых назначениях и в чувствительных скандалах, как это сейчас происходит вокруг Агентства оборонных закупок. Или как это случилось со скандалом вокруг Свинарчука, чей сын «не так» закупал критически необходимые запчасти к военной технике. Скандал случился накануне президентских выборов и поставил жирный крест на шансах Порошенко переизбраться. То, что США охладели к персоне Порошенко, стало понятно задолго до выборов. Очевидно, одной из причин был тот факт, что пятый Президент проявлял слишком много самостоятельности. До последнего упирался дурацкой инициативе США создать за деньги украинских налогоплательщиков Антикоррупционный суд и НАБУ, через которые заокеанские друзья активно влияли на решения и назначения в Украине.

Упрямство Порошенко дорого обошлось ему и стране и было недальновидным. Нельзя претендовать на независимость и переоценивать свою субъектность беднейшей стране Европы, всасывающей миллиарды долларов помощи. Берешь деньги – подчиняйся.

Политика Трампа подсократить расходы безусловно ударит по живучести многих грантополучателей. Но, думаю, прежде всего пострадает масса мелких проектов, которые действительно приносили хоть какую-то пользу. За судьбу бигусов-шабуниных я бы не волновался. Они беднее не станут, они раскручены и влиятельны, связаны с правильно ориентированным медиа-пулом, который тоже без куска хлеба не оставят. Наша страна не столько экономически, сколько политически будет представлять немалый интерес, США безусловно захотят и дальше управлять процессами в нашем диком государстве. Медийная поддержка в этом деле – обязательный элемент.

Короче: деньги будут, просто их будет меньше и за них иноагента Шабунина заставят гавкать злее.