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Бровь Трампа начала движение
05 февраля 2025 | 15:44 , ТЕМА
«Якщо задля досягнення миру та збереження людських життів потрібно буде сісти за один стіл з путіним під час переговорів, то ми безумовно підемо на такий крок». Это свежее от Зеленского. А что, собственно, изменилось, не считая смены президентов в США? Западная помощь возросла, мы ощутимо нарастили собственное производство вооружений и наши мины стали качественными, мы навели порядок с призывом, с закупками вооружений, в управлении войсками, идем в наступление?..
То есть, раньше все было как-то по-другому и поэтому ты не шел на переговоры, не пытался остановить смертоубийство, прогнозируемо теряя территории, города, людей, обрекая выживших на бесконечные страдания? Вова, зачем ты с подконтрольным парламентом принимал закон о запрете на переговоры с путиным – это как-то приблизило наступление мира? А матом ругался, чтобы подтолкнуть противника к переговорам? А футболку “Make Russia small again” с той же целью натянул или это продюсеры «95 квартала» посоветовали? Политика – это не разборки с соседом на лестничной площадке, Вова.
Совершенно очевидно, что путин сильно осерчал после запрета вести с ним переговоры, воспринял это как личное унижение и последовательно стремится «опустить» инициатора запрета, чисто по-пацански. Зеленский может и понял, наконец, что загнал себя в цугцванг, что все войны заканчиваются переговорами, но продолжал стойко упираться, убеждая, что мир – это война, что смерти украинцев неизбежны.
Но вдруг появляется Трамп и начинает сыпать цифрами потерь и говорит, что не хочет, чтобы гибли люди, разрушалась наша страна. И Зеленский вдруг осознал, что мир – это хорошо, но только он может быть его гарантом, а путин хочет поставить во главе Украины марионетку. Конечно хочет! Но это нам решать. А пока наш Вова строил из себя незламного борца, их Вова начал продвигать другую фигуру для переговоров – Арахамию и настаивать на выборах в Украине, которых так не желал наш «миротворец». Но Трамп двинул бровью и Зеленский превратился в сторонника демократии и подтвердил: к выборам всегда готов!
Становится тревожно за нашего косноязычного вождя и за страну, которую он загнал в проигрышную позицию. И если договоры с россией будет подписывать Арахамия или иная кремлевская марионетка – это будет не вина россии, а вина Зе.
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06 февраля 2025
[15:14]
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