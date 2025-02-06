ТЕМА

Певица Максакова стала врагом россии

06 февраля 2025 | 07:58


Уголовное дело о нарушении закона об иноагентах завели против уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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