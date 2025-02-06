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Гугл выпилился из политики разнообразия и инклюзивности
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Google на фоне решений Трампа отказывается от политики разнообразия, равенства и инклюзивности при найме новых сотрудников, пишет Wall Street Journal
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