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Гугл выпилился из политики разнообразия и инклюзивности

06 февраля 2025 | 08:02


Google на фоне решений Трампа отказывается от политики разнообразия, равенства и инклюзивности при найме новых сотрудников, пишет Wall Street Journal

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фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Казаки на III Международном казачьем форуме, в Симферополе, в четверг, 12 июня 2008 г. 600-700 казаков собрались в центре Симферополя на III Международный казачий форум. Форум приурочен ко дню России. В нем принимают участие казаки Приднестровья, Беларуси, ряда регионов России - Дальнего Востока, Кубани, Оренбурга, а также крымские казаки. Мероприятие проходит под флагами России, Крыма, флагами казачьих организаций, партии «Руский блок» и Российского общества Крыма. Фото Алексея Сувирова / УНИАН
   
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