ТЕМА

,Трамп грозит Хамасу адом в субботу

11 февраля 2025 | 08:31


Президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад"

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