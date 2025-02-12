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ДТЭК остался без европейского кредита
12 февраля 2025 | 08:50
Глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо сказала журналистам, что освобождение экономики от влияния олигархов является частью реформ для вступления Украины в Евросоюз. Поэтому, мол, финансирование ДТЭК помешало бы Украине.
В Европейском банке реконструкции и развития заявили, что предыдущая статья, в которой говорится об отказе на предоставление кредита для украинских энергокомпаний из-за «олигархов», не отражает в полной мере ту помощь, которую институция оказывает Украине.
Об этом говорится в заявлении ЕБРР, которое он предоставил для итальянского издания Corriere della Sera.
Так, глава банка Одиль Рено-Бассо заявила, что имя Рината Ахметова, владеющего украинской энергокомпанией ДТЭК, не упоминалось в разговоре с журналистом итальянского издания, а фраза «Никаких денег для Ахметова», которая была в статье, была ложно приписана главе банка.
«Подзаголовок статьи “Компромиссы вредят вступлению Украины в ЕС” также неточно передает слова президента банка Рено-Бассо. Она не связывала “компромиссы” с ущербом для шансов Украины на вступление в ЕС. Она сказала, что банк "пристально следит" за ролью олигархов в этом контексте», — говорится в ответе ЕБРР.
Журналист Федерико Фубини, автор статьи, также отреагировал, заявив, что написанный им текст базировался исключительно на дословной транскрипции интервью, а вопросы ДТЭК и Ахметова были «очевидными в контексте разговора».
Что предшествовало?
Corriere della Sera писало, что Европейский банк реконструкции и развития решил не давать кредитов украинским компаниям, «находящимся в руках олигархов». Такой там назвали и компанию ДТЭК, владельцем которой является Ринат Ахметов.
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, цитируемый Corriere della Sera, напомнил, что после российских обстрелов на прошлой неделе в Украине вводят отключения электроэнергии, а компания продолжает делать «все возможное», чтобы отстроить электросеть.
Так что для этого, мол, компания просит помощи у всех финансовых учреждений, в частности ЕБРР.
Позже ДТЭК распространила в СМИ свое официальное заявление на фоне решения ЕБРР, где отметила, что компания «не является монополистом ни по украинскому, ни по европейскому законодательству».
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