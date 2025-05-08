|
Скончался звезда украинского спорта и киевского рекета Авдышев
08 мая 2025 | 11:41
В ночь с 4 на 5 мая 2025 года умер Виктор Авдышев, бывший глава легендарной киевской бандугруппировки 90-х годов. О смерти бывшего лидера криминального мира сообщил киевский журналист Виталий Губин в Facebook. Он отметил, что тот скончался в ночь на 5 мая, а причиной стал тромб, оторвавшийся от стенки сосуда и заблокировавший кровоток.
До начала криминальной карьеры Авдышев был советским борцом классического стиля. Он становился чемпионом и призером чемпионатов СССР, Европы и мира и еще в 1976 году стал мастером спорта СССР международного класса. Но в 1986 году оставил большой спорт, и еще некоторое время занимался тренерской работой: некоторые из его питомцев даже занимали призовые места на Олимпиадах. С конца 1980-х Авдышев поселился в Киеве: здесь занимал должности президента местных баскетбольного клуба "ЦСКА-Рико" и спортклуба "Меркурий".
Авдышев - ассириец, поэтому вокруг него сплачивалось национальное сообщество, которое занималось рэкетом и грабежами. На фото он – второй справа
также читайте
[01.05.2025]
[29.04.2025]
|
по теме
На київщині військовий продав зброю й через це загинув
08. 05. 2025 | 19:10
‼️У Київській області чоловік розстріляв військового та його тещу.
В Японии все меньшеисекса
08. 05. 2025 | 16:40
Каждая вторая семья в Японии обходится без секса, а некоторые изыскания указывают и на более шокирующие цифры – возможно, до 64 процентов супругов в стране не имеют интимных отношений.
Коломойский еще посидит - так постановил суд
08. 05. 2025 | 11:44
Печерский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Коломойского по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко до 4 июля 2025 года.
Арестовича атакуют силы небесные
06. 05. 2025 | 11:27
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что его чуть не убила молния. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Хуситы грозят остановить авиасообщение Израиля
04. 05. 2025 | 20:21
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»