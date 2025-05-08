Скончался звезда украинского спорта и киевского рекета Авдышев

08 мая 2025 | 11:41

В ночь с 4 на 5 мая 2025 года умер Виктор Авдышев, бывший глава легендарной киевской бандугруппировки 90-х годов. О смерти бывшего лидера криминального мира сообщил киевский журналист Виталий Губин в Facebook. Он отметил, что тот скончался в ночь на 5 мая, а причиной стал тромб, оторвавшийся от стенки сосуда и заблокировавший кровоток.

До начала криминальной карьеры Авдышев был советским борцом классического стиля. Он становился чемпионом и призером чемпионатов СССР, Европы и мира и еще в 1976 году стал мастером спорта СССР международного класса. Но в 1986 году оставил большой спорт, и еще некоторое время занимался тренерской работой: некоторые из его питомцев даже занимали призовые места на Олимпиадах. С конца 1980-х Авдышев поселился в Киеве: здесь занимал должности президента местных баскетбольного клуба "ЦСКА-Рико" и спортклуба "Меркурий".



Впрочем, украинские спецслужбы очень быстро установили, что большой спорт является для Авдышева скорее прикрытием - а сам он стал лидером самой мощной в Киеве ассирийской преступной группировки. В начале 90-х появились публикации, в которых следователи рассказывали, что "Авдей" со своей бригадой обложил данью большинство крупных бизнесменов, заставляя их называть себя "папой". Каждый месяц каждый коммерсант должен был платить Авдышеву от 10 до 100 тысяч долларов.



Расцвет деятельности Авдышева совпал с популярностью Потребительского общества "Меркурий". В Украине им руководили Семен Юфа и Александр Пресман, известные в 90-е дельцы, и именно Юфе удалось добиться от тогдашнего мэра Киева, Ивана Салия, решения о работе вещевого рынка на Республиканском стадионе. Уголовная группировка "Авдея" на пике даже не скрывалась: рэкетиры чуть ли не официально собирали с предпринимателей дань, устроив "кассы страхования" товара. Тогда количество бойцов Авдышева выросло до максимума, составив около 700 человек.

Авдышев - ассириец, поэтому вокруг него сплачивалось национальное сообщество, которое занималось рэкетом и грабежами. На фото он – второй справа



Несогласных "Авдей" пугал своим авторитетом в Украине, а если это не помогало, - избивал на городском стадионе. Долго такая ситуация продолжаться не могла: Авдышева вместе с его приспешниками арестовали в 1995 году, в Киеве состоялся суд. Но за неделю до приговора он уговорил судью отпустить его на похороны матери и по поддельному паспорту бежал в Азербайджан. Тогда Авдышева заочно приговорили к четырем годам и объявили в международный розыск.



В 1999 году Авдея поймали в Баку, но местные власти отказались отдавать его украинцам. Объяснили это тем, что первый советский паспорт Авдышев получил в Азербайджане и на этом основании власти республики признали его своим гражданином. Уже после этого его задерживали российские стражи порядка - в 2001 году возле Пятигорска, куда тот повез спортсменов из Азербайджана. Узнав, что борец находится в международном розыске от Украины, его отправили в СИЗО, однако его отпустила судья местного суда.



В последнее время Авдышев жил в России, где он создал семью с молодой девушкой. Азербайджанские СМИ сообщали, что бывший уголовный лидер взял себе фамилию жены, поэтому по крайней мере десятилетие его знали уже под именем Виктор Кочиев. Вероятно, там, в РФ, он и умер, по крайней мере, пока никаких сведений о месте смерти известного мафиози нет.