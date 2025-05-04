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Хуситы грозят остановить авиасообщение Израиля

04 мая 2025 | 20:21


Хуситы в Йемене пригрозили Израилю введением полной воздушной блокады частыми обстрелами аэропортов из-за усиления военных действий в Газе.

Они также призвали авиакомпании в мире прекратить полеты в Израиль "из соображений безопасности".



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