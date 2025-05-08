ТЕМА

Коломойский еще посидит - так постановил суд

08 мая 2025 | 11:44

Печерский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Коломойского по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко до 4 июля 2025 года.


Прокурор просил о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток, без определения размера залога.

Адвокаты Коломойского и сам он просили отказать в этом ходатайстве, передает Суспильне.

Ранее прокурор приобщил к делу 5 томов с допросами свидетелей и выводами. Офис генерального прокурора объявил Игорю Коломойскому подозрение еще в мае 2024 года.

По данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. События происходили в Феодосии (Крым).

Игорь Коломойский находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества с сентября 2023 года.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Юлия Комиссарова
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 