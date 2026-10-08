|
ЄС заговорили про реформу СБУ
08 октября 2026 | 20:43
Єврокомісія у проєкті щорічного звіту про прогрес України на шляху до членства в ЄС висловила занепокоєння «постійними спробами системного тиску» на НАБУ і САП
Документ, який потрапив у розпорядження Радіо Свобода, згадує кримінальні провадження щодо працівників НАБУ, стеження з боку інших правоохоронних органів і кампанії, спрямовані на дискредитацію антикорупційних органів та їхнього керівництва. Також Єврокомісія рекомендує розширити юрисдикцію НАБУ на всі посади з високими корупційними ризиками, надати САП більше процесуальної незалежності та реформувати СБУ, зокрема позбавивши її монополії на прослуховування комунікацій. Офіційно звіт мають представити 28 жовтня в межах щорічного Пакета розширення ЄС.
также читайте
[04.10.2026]
[30.09.2026]
[29.09.2026]
[28.09.2026]
|
по теме
Журналіста Ткача запакували у Відні
08. 10. 2026 | 23:33
Журналіста Михайла Ткача затримали у Відні під час редакційного завдання, — УП.
За фігурантку "Форест Гамп" Мудру внесли всю суиу завдатку
08. 10. 2026 | 17:25
Про Фаріон знімають кіно
07. 10. 2026 | 08:22
В Україні розпочали зйомки повнометражного документального true crime-фільму про вбивство Ірини Фаріон
Трамп надеется на Суперинтеллект
04. 10. 2026 | 17:23
фототема (архивное фото)