ЄС заговорили про реформу СБУ

08 октября 2026 | 20:43

Єврокомісія у проєкті щорічного звіту про прогрес України на шляху до членства в ЄС висловила занепокоєння «постійними спробами системного тиску» на НАБУ і САП

Документ, який потрапив у розпорядження Радіо Свобода, згадує кримінальні провадження щодо працівників НАБУ, стеження з боку інших правоохоронних органів і кампанії, спрямовані на дискредитацію антикорупційних органів та їхнього керівництва. Також Єврокомісія рекомендує розширити юрисдикцію НАБУ на всі посади з високими корупційними ризиками, надати САП більше процесуальної незалежності та реформувати СБУ, зокрема позбавивши її монополії на прослуховування комунікацій. Офіційно звіт мають представити 28 жовтня в межах щорічного Пакета розширення ЄС.



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