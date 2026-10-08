Журналіста Ткача запакували у Відні

08 октября 2026 | 23:33

Журналіста Михайла Ткача затримали у Відні під час редакційного завдання, — УП.

Ткача затримали час виконання завдання, пов'язаного з пошуком генерального прокурора Кравченка. Його колега Ярослав Бондаренко зник зі зв’язку, його місцеперебування невідоме.



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