ТЕМА

За фігурантку "Форест Гамп" Мудру внесли всю суиу завдатку

08 октября 2026 | 17:25

В СІЗО Мудра провела понад місяць.


Гроші внесли десятки приватних осіб й компаній, зокрема фірма з оптової торгівлі м'ясом.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Лина Ганэвэн