ТЕМА

На київщині військовий продав зброю й через це загинув

08 мая 2025 | 19:10

‼️У Київській області чоловік розстріляв військового та його тещу.


Поліція затримала 63-річного стрільця менш ніж за годину після злочину. За даними слідства, місяць тому військовий продав чоловіку зброю за $1000, однак згодом між ними виник конфлікт щодо додаткової оплати. Під час сварки покупець відкрив вогонь, убивши військовослужбовця та його тещу. Після цього він зачинився у власному будинку. Спецпризначенці швидко оточили будівлю й затримали зловмисника.

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