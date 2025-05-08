На київщині військовий продав зброю й через це загинув

Поліція затримала 63-річного стрільця менш ніж за годину після злочину. За даними слідства, місяць тому військовий продав чоловіку зброю за $1000, однак згодом між ними виник конфлікт щодо додаткової оплати. Під час сварки покупець відкрив вогонь, убивши військовослужбовця та його тещу. Після цього він зачинився у власному будинку. Спецпризначенці швидко оточили будівлю й затримали зловмисника.

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