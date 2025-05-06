ТЕМА

Арестовича атакуют силы небесные

06 мая 2025 | 11:27

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что его чуть не убила молния. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.


По его словам, в самолет, в котором он летел, ударила молния.

"Причем, вспышка и удар были прямо рядом с местом, где я сидел", - написал Арестович.

Он также отметил, что это уже не первый случай, когда "небесные силы" направляют на него молнию, приведя в пример случай ранее.

"Пять лет назад на праздновании моего дня рождения, влупило прямо в крышу навеса, под которым я поднимал бокал, в момент тоста", - поделился воспоминаниями экс-советник ОП.



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