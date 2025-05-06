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Арестовича атакуют силы небесные
06 мая 2025 | 11:27
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что его чуть не убила молния. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, в самолет, в котором он летел, ударила молния.
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