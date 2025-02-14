Индусы с американцами готовы торговаться

14 февраля 2025 | 10:54

Президент Дональд Трамп после переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Нарендрой Моди заявил сегодня, что США будут наращивать военные поставки Индии «на многие миллиарды долларов» и в конечном итоге предоставят ей боевые самолеты пятого поколения F-35. Впрочем, на пресс-конференции он в своем размашистом стиле не привел каких-либо деталей или сроков поставок.

Сами индийцы были куда более сдержанны - на брифинге после переговоров первый заместитель главы МИД страны Викрам Мисри сообщил, что вопрос об F-35 пока находится на уровне предложений. Процесс, сказал дипломат, пока еще даже не начался. Индия явно осознает свою растущую важность как глобального игрока и страны с немалыми финансовыми возможностями и намерена поторговаться - в том числе и в деле закупок боевых самолетов нового поколения. У нее есть предложения от Франции, у которой она уже приобрела несколько десятков многоцелевых истребителей Rafale. Ну, и, конечно, есть Россия – ВВС Индии в основном укомплектованы боевыми самолетами советских моделей. Москва сейчас предлагает Нью-Дели многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э и утверждает, что он лучше американского F-35. Индия, короче, будет выбирать, капризничать, сбивать цены и выдвигать условия для производства техники на собственных заводах с максимальным уровнем локализации. Впрочем, в ходе переговоров Трампа и Моди были достигнуты и реальные договоренности о расширении военного сотрудничества, совместного выпуска вооружений. В совместном заявлении по итогам переговоров говорится, что в этом году Индия закупит в США уже хорошо знакомые по боевым действиям на территории Украины противотанковые ракетные комплексы Javelin и боевые машины пехоты Stryker. Предполагается организовать их совместное производство на индийских заводах. Ожидается также приобретение шести американских самолетов Р-81 для морского патрулирования. Индия с 2008 года закупила в США вооружений более чем на 20 миллиардов долларов. В прошлом году, в частности, она объявила о приобретении тридцати больших американских разведывательных дронов MQ-9B SeaGuardian и SkyGuardian. Однако США пока остаются весьма скромным поставщиком оружия для Индии, Вашингтон ранее сам уклонялся от сотрудничества с ней в этой сфере, опасаясь, в частности, утечек технологий в недружественные руки. Теперь ограничения снимаются, и Трамп явно настроен очень боевито. По американским данным, Индия, как ожидается, в течение предстоящих десяти лет затратит на модернизацию своих вооруженных сил более 200 миллиардов долларов – за такой куш есть смысл сильно побороться. К тому же поставки оружия обычно сопровождаются и политическим сближением, а Индию почти все в мире хотят видеть на своей стороне.



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