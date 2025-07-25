ТЕМА

Украину лишили 1,5 млрд. евро

25 июля 2025 | 17:34


Евросоюз урежет четвертый в этом году транш помощи Украине в рамках инструмента Ukraine Facility из-за того, что Киев не провел 3 из 16 реформ. Вместо обещанных 4,5 миллиарда евро он составит 3,05 миллиарда, заявил представитель ЕК. По его словам, Киев не провел реформу, касающуюся "децентрализации", реформу, связанную с нацагентством по розыску и управлению активами, полученными от преступлений, и реформу по вопросу отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

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