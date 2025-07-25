ТЕМА

Екс-нардепа запідозрили у кидку на 20 млн

25 июля 2025 | 18:50

Поліція розкрила злочинну групу на чолі з колишнім депутатом


Правоохоронці затримали організовану групу, яка обдурила інвестора на суму понад 20 мільйонів гривень. Інвестор придбав права на приміщення в Києві, але так і не отримав його. Натомість об'єкт незаконно перепродали через контрольовані структури, а гроші перевели в готівку. Підозру висунули колишньому народному депутату, директорці підприємства та двом спільникам. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. ﻿

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© фото: УНИАН

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