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Российские сатанисты практикуют ритуальные убийства
23 июля 2025 | 13:32
Сатанистов в России несколько десятков тысяч, с 1993-го они совершили порядка 300 ритуальных убийств, заявил РИА Новости автор судебной экспертизы по движению сатанизма, заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев.
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