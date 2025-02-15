Путин арестовал нового американца за наркотики вместо освобожденного

15 февраля 2025 | 12:24

На прошлой неделе москва освободила американца, осужденного за ввоз наркотиков. Его обменяли на россиянина, осужденного в США на 240 лет за махинации с криптовалютой. Вчера он вернулся в россию. Сегодня в москве арестован новый американец по статье "нарко".

Суд в Москве арестовал американца Байерса Калоба Уэйна по делу о контрабанде наркотиков. Американец был задержан сотрудниками таможни международного аэропорта Внуково при проверке багажа.



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