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Сын главреда "Зеркала недели" и экс-министра оброны убежал от войны в США

05 марта 2025 | 12:39

26-летний сын главного редактора "Зеркала недели" Юлии Мостовой — Глеб Разумков покинул Украину еще в январе 2022 года, уклоняясь от мобилизации. Он вылетел рейсом "Киев – Амстердам" и до сих пор не возвращался, пишет "Закон и бизнес".


"По имеющейся информации, Глеб Разумков сейчас живет в США, куда его успела вывезти мать. Кроме того, дочь Мостовой Анна Гриценко, которая является общей дочерью с экс-министром обороны Анатолием Гриценко, до конца 2024 года училась в элитном американском Middlebury College, годовая стоимость обучения в котором составляет $48 тыс.", - пишет издание.

В настоящее время издание обратилось с запросом к правоохранителям, пребывает ли Разумков в розыске, как уклонист.

В то же время сын Анатолия Гриценко от первого брака – экс-депутат Киевсовета Алексей Гриценко – формально числится в воинских частях А-2595 и А-1937. Однако, по данным источников, регулярно посещает развлекательные заведения в Киеве, избегая реального исполнения военных обязанностей.

По данным СМИ, на Юлию Мостовую зарегистрировано большое количество недвижимого имущества, стоимость которого, по оценкам экспертов, не соответствует официальным доходам семьи. В частности, это 2 земельных участка, один из которых под Киевом, дом в Обуховском районе и 4 квартиры суммарной площадью почти 280 кв метров.

Также семья владеет домом в Конча-Заспе, который, по информации расследователей, приобретен на средства, полученные в результате коррупционных схем во время работы Гриценко на государственных должностях.

Напомним, что Гриценко возглавлял Минобороны в 2005-2007 годах и фигурировал в ряде коррупционных скандалов, в частности относительно ликвидации воинских частей и распродажи военной техники и вооружения по заниженным ценам.



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