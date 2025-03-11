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Препод-хамло Василенко судится с КНУ
11 марта 2025 | 08:59
10 марта в 10:00 часов должно состояться рассмотрение дела Никиты Василенко в Шевченковском районном суде города Киева, который хочет восстановиться в должности преподавателя Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Из вуза Василенко уволили из-за его поведения, которое не соответствовало этическим нормам: в частности речь идет о его громких публичных заявлениях о том, что гражданки Украины "голодны" к мужчинам. О желании восстановиться преподавателя в должности стало известно из открытой информации на сайте Шевченковского районного суда города Киева.
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