Золото дорожает. Виновато виски

15 марта 2025 | 08:55

Раскручиваемые президентом Дональдом Трампом торговые войны и, в частности, угроза нанести удар по поставкам вина из Европы взметнули на рекордный уровень цену на золото – на торгах в Нью-Йорке 13 марта (по времени восточного побережья США) она впервые в истории поднялась выше уровня в 3 тысячи долларов за тройскую унцию. Фьючер с поставкой в апреле подорожал на 1,8 процента по сравнению с предыдущим днем и оказался на небывало высокой отметке 3000,3 доллара. Причины ясны – на фоне нарастающей неопределенности инвесторы ищут относительно надежный актив для переброски средств. Подорожание золота произошло после того, как Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 200 процентов на вино, включая шампанское, из стран Евросоюза, если те не откажутся от повышения тарифов на ввоз американского виски. При этом президент США заявил, что «не отступит ни на шаг» в этой схватке на рынке алкогольных напитков. Цены на золото толкают вверх и меры центральных банков ряда развивающихся стран, которые в страхе перед нарастающим числом американских санкций сокращают свои резервы в долларах и номинированных в них ценных бумагах. Взамен волей-неволей скупается драгоценный металл как относительно нейтральный авуар. По данным международной организации World Gold Council, в 2024 году центральные банки стран мира в целом увеличили свои запасы золота на 1 045 тонн. Это значительно превзошло темпы предыдущих трех лет. Особенно бросалось увеличение таких резервов у Китая, Польши, Индии.



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