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Есть украинская ракета!
15 марта 2025 | 15:08
Зеленский: Длинная ракета «Нептун» была испытана и успешно применена в бою. Новая украинская ракета, точный удар. Дальность — тысяча километров.
На видеокадре атаки нефтебазы в Туапсе слышен характерный звук реактивного двигателя. Есть вероятность, что это «Нептун».На это указывает также взрыв мощной боевой части.
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