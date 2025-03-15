ТЕМА

Есть украинская ракета!

15 марта 2025 | 15:08

Зеленский: Длинная ракета «Нептун» была испытана и успешно применена в бою. Новая украинская ракета, точный удар. Дальность — тысяча километров.


На видеокадре атаки нефтебазы в Туапсе слышен характерный звук реактивного двигателя. Есть вероятность, что это «Нептун».На это указывает также взрыв мощной боевой части.

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Наводнение под Луизианой, США, вызванное разливом Миссисипи. Photo by Scott Olson/Getty Images
   
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