Есть украинская ракета!

На видеокадре атаки нефтебазы в Туапсе слышен характерный звук реактивного двигателя. Есть вероятность, что это «Нептун».На это указывает также взрыв мощной боевой части.

Зеленский: Длинная ракета «Нептун» была испытана и успешно применена в бою. Новая украинская ракета, точный удар. Дальность — тысяча километров.