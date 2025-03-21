ТЕМА

Японских женщин-полицейских заставят снять юбки

21 марта 2025 | 14:43


С 1 апреля в их форменной одежде останутся только брюки. Начальство решило, что женщины в последнее время все чаще работают на местах преступлений или инцидентов – и делать это в короткой узкой юбке зачастую не слишком удобно и прилично. Изменение в форме произойдет впервые с 1976 года. Тогда японским полицейским дамам было предоставлена свобода вбирать нижний компонент мундира – брюки или юбку. Кстати, к настоящему времени уже больше половины полицейских управлений в 47 префектурах Японии уже сами отказались от юбок – говорят, по инициативе самих женщин.

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