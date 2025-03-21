Предсказуемый Трамп 21 марта 2025 | 14:45 , Олег Ельцов, Тема распечатать [0] комментарии [0] Почему все удивлены повадками Трампа и его политикой? Она неизменна долгие десятилетия. Удивленным достаточно прочесть пару-тройку книжек о Трампе.

Те, что его авторства читать не стоит. Написавший «Искусство сделки» Тони Шварц оценил участие Трампа в написании книги «примерно в ноль процентов». Шварц даже сомневается, что Трамп дочитал «свою» книгу до конца. Зато сам Трамп подвергся многократному исследованию, став героем целого ряда книг. Я прочел две наиболее успешные: "Огонь и ярость" Майкла Вольфа, вышедшую двухмиллионным тиражем и более известную в Украине «Страх» от соавтора уотергейтского скандала Боба Вудворта. Эти книги роднит то, что речь в них идет о начальном этапе первого президентского срока Трампа. Авторы провели сотни интервью, собрали массу неафишируемой информации. Они не только раскрыли внутреннюю кухню работы президентского офиса, но и долю участия самого Трампа в управлении страной и миром. И было чертовски интересно сопоставить оценки Трампа в одной и той же ситуации двумя авторами. В целом они весьма схожи, что указывает на объективность описания. Впрочем, портрет Трампа после прочтения каждой из них представляется несколько иным. У Вольфа в оценках собеседников, которые непосредственно контактировали с Трампом и являлись сотрудниками Белого дома, американский президент характеризуется как неуравновешенный, импульсивный человек, не способный принимать продуманные перспективные решения. Самое мягкое его описание: «большая добрая обезьяна». Но чаще – «идиот». Некоторые сотрудники даже ставили под сомнение его способность читать, хотя тот закончил престижный университет. И совершенно не вызывает сомнений его нелюбовь к всевозможным аналитическим справкам, неспособность мыслить стратегически, взвешивать все аргументы специалистов. У Вудворта же рефреном повторяется формулировка «законченный лжец». Выпускник военной академии Трамп благосклонно относится к военным генералам, особенно когда они одевают форму, охотно принимает их в свою команду. Ключевые черты его характера, влияющие на принятие всех решений: самовлюбленность, потребность нравиться, зацикленность на финансовой стороне дела, упрощение всех процессов. Он часто упоминает, что его портрет восемь раз попадал на обложку «Тайм». Он практически не меняет ни своих взглядов, ни убеждений, ни отношения к происходящему: аргументы членов команды тут бессильны. Он так же стремительно и унизительно прощается с ближайшими людьми, как и принимает их в команду. Более того: чем ближе человек к Трампу, тем больше его шансы в короткое время лишиться работы. Зная это, многие просто не соглашались на предложения Трампа вместе «делать Америку великой», иные вскоре после трудоустройства уходили по собственному желанию. Так через полгода после победы в президентской гонке, ушел из Белого дома главный организатор этой победы, советник президента Беннон – идеолог Трампизма-Беннонизма, которое теперь расхлебывает весь мир. От него ушел даже блестящий адвокат, один из немногих, кто согласился вести дело Трампа в спецрасследовании по связям с русскими. Благодаря такой «нестандартности», в принятии решений за подписью Трампа огромную роль играет его команда, члены которой всеми правдами и неправдами блокируют и «подправляют» дикие решения, которые пытается продвигать президент. Доходило до того, что глава секретариата Белого дома максимально ограничивал контакты Трампа с нежелательными персонами, способными подтолкнуть вождя к губительному решению, а некоторые нежелательные документы на подпись просто похищались с президентского стола, благо у Трампа короткая память и он напрочь забывал о том, что следовало подписать. Белый дом при Трампе – это поле битвы, где он – всегда победитель. Кабинеты администрации забрызганы кровью президентских жертв, головами генералов, чиновников, адвокатов и советников. Есть лишь одна неприкасаемая парочка, которую за глаза называют Джарванка – зять Джаред Кушнер и дочка Иванка. Эти двое крутят президентом, уничтожают конкурентов и успешно продвигают самые безумные проекты, которые приписывают Трампу. В нынешнем аппарате Белого дома их роль еще больше возросла, хотя окружение оценивает их профессиональные и умственные способности крайне скромно. Читаешь книги Вольфа и Вудворта и создается впечатление, что это описание нынешних дней, а не первого президентского срока Трампа. Все те же кавалерийские атаки на мигрантов, то же стремление разорвать межгосударственные договоры с ключевыми партнерами, все тот же неуемный протекционизм, который в итоге лишь вредит национальной экономике. Спрашивается: так чем же удивил Трамп в своей повторной ходке? Он чертовски необучаем и последователен. Он все так же массу времени проводит на поле для гольфа, все так же начинает и заканчивает день многочасовыми просмотрами национальных ток-шоу и нещадно клеймит прессу, которая только тем и занята, что обливает его грязью. Для прогнозирования дальнейших действий и решений Трампа следует внимательно следить за Джарванкой и прочими ближайшими сотрудниками Белого дома, которые пока еще в фаворе и не уволены. Подводя черту, могу сказать, что если книга Вольфа сполна раскрывает всю идиотическую сущность Трампа, но книга Вудворта показывает, что президент США не всесилен, а государственные институции, президентский аппарат значительно смягчают и направляют куда следует политику США не взирая на личные качества и устремления лидера страны.



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