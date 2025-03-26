Трубадуры войны

26 марта 2025 | 11:09 , ТЕМА

Общаюсь с дедом за 70. Дед: Здорово наши вжарили по Москве, ага?! - Дык, вроде ж ничего критически важного не поразили, один результат - обпачканные портки москвичей. - А пусть почувствуют. Надо еще по Питеру долбануть! - А как это поможет окончанию войны? Они ж ответят, погибнут еще украинцы, будут еще разрушены чьи-то дома, заводы, генерация… - Ну что ты хочешь – это ж война…

Деду воевать не светит. И дети его, уверен, не воюют и не будут. И бизнес его крутится: все у него хорошо. За войной он наблюдает с дивана как за боем Кличко или Усика. Болеет за наших. Не беда, что наши гибнут, теряют родных, друзей, здоровье (это ж война…)

Под текстом про начало переговоров про перемирие дама строчит коммент: «Это капитуляция, не поддаваться на уговоры Трампа! Будем биться пока все не вернем! Перемирие – передышка для врага, он снова нападет.

Заходишь в профиль: дама сидит в Нью-Йорке, ее не бомбят, ее близкие в окопах не сидят.

- А с чего вы взяли, что это капитуляция? Условия перемирия не оглашены, идут торги… А откуда уверенность, что путин снова нападет: это данные из генштаба врага?.. А не желаете личным участием приблизить победу: вступайте в «Госпитальеров» - вам там будут рады, станете спасать жизни бойцов на передовой, а не с нью-йоркского дивана.

Дама выпиливается из чата…

«Властитель дум» торжествует в ФБ: классно наши вдарили по нефтеперекачивающей станции, еще немного и перекроем российский экспорт углеводородов!

- А вы уверены, что перекроем? А то, что удар, нанесен после заявлений о готовящемся перемирии, о запрете бить по объектам энергокомплекса, вас не беспокоит? Это не сорвет прекращение огня? А к нам ответка не прилетит, Одессу в очередной раз не обстреляют?

- Трампист, пораженец, агент Кремля! Они ж по нам тоже стреляют.

Это пишет якобы военный эксперт, который не способен членораздельно излагать мысли, загаживая текст спецтерминами для пущей «экспертности». Стопроцентный необразованный пропагандист, не способный сопоставить элементарные факты и установить причинно-следственные связи. 41000 подписчиков, бесконечные тексты-агитки в СМИ…

Тетя с массой орфографических ошибок комментирует:

- Никаких переговоров, мы будем биться, они от нас не отстанут!

- Но зачем же провоцировать: Трамп серьезно настроен добиться перемирия – оно ему нужно и нам тоже.

- А чего это мы не должны бить: это ж русские на нас напали!

Все эти очень патриотичные и непримиримые граждане строчат не из окопов, у них не разбомбили дома, их близкие не сидят в окопах четвертый год, не залечивают раны в госпиталях. Быть трубадуром войны комфортно: ты автоматически получаешь сертификат патриота, тебя непременно поддержат такие же…

Зачем вы раздуваете войну? Чтобы погибли еще тысячи тех, кто в отличие от вас в первые дни пришел в военкоматы? Вы ж не на фронте – ступайте отстаивать свои идеи и свою Родину с оружием в руках. ФБ-гуру молниеносно парирует: «Мы тут все при деле: кто-то волонтерит, кто-то готовится к ратному подвигу». А почему до сих пор не в окопах: ОРЗ помешало, кота не покормил, когда отправился в ТЦК? Каждый день приходят СМС-ки с приглашением в войско: что ж строчишь свои воинственные тексты – иди воюй сегодня.

Я бы законодательно запретил выступать за продолжение войны тех, кто на гражданке. Оставим это право тем, кто в окопах. Но фронтовики не столь резолютивны. Они четвертый год на этой галере и их некому сменить. То есть все эти военные истерики просто хотят, чтобы за них воевали другие. И все их призывы продолжать кровавую битву ни что иное как классическая мантра про «2-3 недели». Вона как мы вдарили – завтра еще вдарим! А то, что по нам прилетает – что ж, это война…

Все эти воинствующие турбопатриоты – они и есть застрельщики войны, в них не сохранилось ничего человеческого, кроме ненависти и желания убивать. Так ступайте уже – убивайте!

Мне кажется маловероятным, что после перемирия россия решится на повторное нападение – «Киев за три дня» они надолго запомнят – внукам будут рассказывать, с испугом оглядываясь в сторону украинской границы. Космическая ставка Центробанка, северокорейцы на фронте, опустевшие отстойники бронетехники в сибирской тайге, 50-летняя алкашня в окопах – вот результат их «побед». А еще – наш крепнущий ВПК, ракетная программа, производственные контакты с партнерами. Нашим диванным ястребам этого не понять, ненависть затмила глаза, они хотят и дальше наблюдать за кровавым шоу.

Судьбу этой войны должны решать те, кто на «нуле» и их близкие, потерявшие все: дома, родных, собственное здоровье. Остальным – лечиться, пить успокоительное, посещать психотерапевтов и заниматься домашними делами. Военный психоз не позволит завершить эту дикую войну.