Китай трепещет перед санкциями США. Японии тоже нелегко 31 марта 2025 | 08:42 , ТГК Головнин из Токио распечатать [0] комментарии [0] Во время первого президентского срока Дональда Трампа руководство Китая вело себя жестко и не склонялось перед американским экономическим давлением в отличие от уступок Вашингтону, на которые пошла Япония в 1980-х годах. Однако сейчас, пишет сегодня The Wall Street Journal, Пекин, похоже, готов поучиться у Токио, поскольку столкнулся с еще более яростным натиском со стороны Трампа и с нарастающими проблемами в собственной экономике.

В частности, утверждает газета со ссылкой на «советников правительства КНР», Китай готов предложить Вашингтону сократить экспорт в США ряда своих товаров в обмен на снижение американских таможенных тарифов и смягчение других торговых барьеров. За образец берутся т. н. «добровольные экспортные ограничения» на поставки автомобилей, на которые пошел Токио в 1980-х годах. Китай, как утверждается, может распространить такую практику на свои электромобили, которые очень агрессивно пробиваются на американский и другие рынки благодаря субсидиям от властей КНР. Трамп, напомним, уже ввел дополнительные 20-процентные пошлины на все китайские товары. Япония компенсировала потери от ограничений на экспорт в США в частности тем, что стала производить автомобили на заводах в самих Соединенных Штатах. Это сняло напряжение в двусторонних торговых отношениях. По японскому примеру, как сообщается, Пекин хотел бы обсудить с Вашингтоном перспективу своих инвестиций в американскую экономику – в первую очередь в производство тех же электромобилей на территории США. Такое предложение в теории могло бы стать привлекательным для Трампа, хотя многие члены его администрации выступают жестко против инвестиций китайцев в промышленность США. Однако, по мнению ряда экспертов, это и в небольшой степени не сможет решить проблемы в американо-китайских экономических отношениях. Тем более, что в отличие от ЕС электромобили из КНР пока не очень заметны на рынке США - американский рынок наводняют другие китайские товары. К тому же дефицит в размере 295 миллиардов долларов, который Соединенные Штаты имеют в торговле с Китаем, невозможно будет быстро сократить только путем политики "экспортных уступок", считают источники газеты. Ну, и добавлю от себя: Япония даже в период острых торговых противоречий с США была ближайшим и верным военно-политическим союзником Вашингтона. Однако КНР для американцев – стратегическая угроза, крупнейший в мире соперник и потенциальный военный противник. Это чрезвычайно ослабляет перспективы надежного торгового компромисса между Штатами и Китаем. На фоне нарастающего экономического нажима со стороны администрации Дональда Трампа Пекин призвал Сеул и Токио как можно скорее возобновить переговоры о трехсторонней зоне свободной торговли, которые зашли в тупик еще лет шесть назад. Китай, к тому же, выразил стремление укрепить отношения «взаимовыгодного прагматичного сотрудничества» с Японией, хотя еще относительно недавно был с ней в состоянии «холодной войны» по всем направлениям. Все эти слова прозвучали на только что состоявшихся в Токио трехсторонних и двусторонних встречах глав МИД КНР, Южной Кореи и Японии, на которых страшный и непредсказуемый Трамп незримо присутствовал как всеобщий обидчик. Напомним, что США 12 марта ввели добавочные 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. С апреля повышаются тарифы на ввоз в Штаты автомобилей. Все это – важнейшие экспортные товары Китая, Южной Кореи и Японии, которые сейчас коллективно попадают под раздачу. Токио особенно обижен тем, что его, важнейшего азиатского союзника США, наказывают наравне с КНР, провозглашенной главной угрозой для Штатов. Япония на уровне министров просила не распространять на нее добавочные 25-процентные пошлины, но в Вашингтоне ее послали куда подальше. Сам Трамп, к тому же, заявил, «японцы экономически наживаются за наш счет», а в военном отношении блаженствуют под американской защитой, ничем не жертвуя взамен. Досталось и Сеулу: в недавней речи в Конгрессе Трамп утверждал, что Южная Корея, хоть и находится под американским оборонным зонтиком, увеличила в четыре раза пошлины на товары из США. На самом деле эти тарифы составляют ничтожные 0,79 процента, поскольку между Вашингтоном и Сеулом действует режим свободной торговли. При этом Китай остается главным объектом нажима со стороны США – повышенные 20-процентные пошлины введены на все его товары. Это, как полагают в Токио, подталкивает КНР к укреплению флангов в виде активизации диалога с Японией и Южной Кореей. Впрочем, дело это нелегкое. В Токио хотят прекращения активности вооруженных сторожевиков КНР у находящихся под контролем Японии спорных островов в Восточно-Китайском море, но этим пока и не пахнет. Пекин обещает, но пока не снимает и ограничения на импорт японских морепродуктов, другой сельхозпродукции. Сеул встревожен тем, что Китай строит какие-то странные стальные конструкции в Желтом море, где нахлестываются экономические зоны двух стран. Не исключено, что эти объекты могут иметь военное значение, и в их районе уже отмечалось противостояние пограничников КНР и Южной Кореи. Тем не менее, уже достигнута договоренность провести в этом году в Токио встречу лидеров трех стран. Пекин хотел бы закрепить контакты с соседями, но сроки саммита пока не определены.



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