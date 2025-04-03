Кличко устроил в КГГА генеральную чистку

03 апреля 2025 | 17:51

Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должностей в КГГА семерых фигурантов дела о масштабной схеме хищения государственных земель в Киеве. Об этом он сообщил в четверг, 3 апреля.

Реагируя на расследование правоохранителей и журналистов об группировке, которая организовала схему завладения землей на территории Киева, Кличко сообщил, что уволил фигурантов этого дела:



заместителя председателя КГГА Петра Оленича

заместителя руководителя КП «Киевблагоустройство» Алексея Мушту

заместителя директора КП «Спецжилфонд» Юрия Леонова

председателя земельной комиссии и депутата Киевсовета Михаила Терентьева с должности директора КП «Инженерный центр»

директора КП «Киевский институт земельных отношений» Игоря Долинского

директора КП «Спецжилфонд» Владимира Шария

заместителя директора Департамента градостроительства и зодчества Валентину Святину.



Отмечается, что КГГА также запустила процедуру отзыва Терентьева с должности депутата КГР, поскольку он подозреваемый в уголовном производстве. Виталий Кличко добавил, что также уволит директора КП «Финансовая компания «Жилинвест» Виктора Погребного, который сейчас находится на больничном.



«О других чиновниках, имена которых звучали в журналистском расследовании. У них неопределен процессуальный статус в уголовном производстве. А у Владимира Бондаренко – статус свидетеля», – сообщил Кличко.



Мэр города добавил, что Бондаренко, выполняющий работу секретаря Киевсовета, избрали и могут уволить депутаты в соответствии с утвержденным регламентом. На момент расследования его отстранили, а готовить и вести заседание совета будет Кличко.