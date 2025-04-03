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Кличко устроил в КГГА генеральную чистку
03 апреля 2025 | 17:51
Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должностей в КГГА семерых фигурантов дела о масштабной схеме хищения государственных земель в Киеве. Об этом он сообщил в четверг, 3 апреля.
Реагируя на расследование правоохранителей и журналистов об группировке, которая организовала схему завладения землей на территории Киева, Кличко сообщил, что уволил фигурантов этого дела:
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