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Страшная месть Леонида Черновецкого
10 апреля 2025 | 10:17
Отрывок из книги "Лихие 90-е. Войны УБОП Киева".
В целом, у команды «космического» мэра как-то не складывались отношения с УБОПом Киева… Однажды Леонид Михайлович даже лишился зуба по вине костоломов УБОПа. Вот эта жуткая история.
Доблестные бойцы УБОПа из бандитского отдела занимаются рутинной работой: «пакуют» на обочине дороги вымогателей из савлоховского ОПГ. Все идет без сюрпризов, но УБОПовцы готовы к неожиданностям. И они возникают вместе с двумя лимузинами, которые останавливаются на месте задержания.
«Ага, - думают УБОПовцы, - савлоховская братва приехала своих отбивать!» Опера тут же налетают на машины, начинают паковать вновь прибывших. В одной машине полный салон крутых парней – все они оказываются на асфальте. Позже выяснится, что это – охрана на то время народного депутата Леонида Черновецкого. Вслед за этим УБОП принимается за второе авто.
Один из отчаянных УБОПовцев бесстрашно распахнул дверь авто и без лишних разговоров начал винтить водителя, чтобы тот не успел опомниться. И тут вдруг узнает в своем «клиенте» нардепа Черновецкого… При этом Леонид Михайлович, не привыкший к такому обращению, визжит и размахивает руками. В пылу схватки он случайно цепляет УБОПовца за руку, в которой тот сжимает пистолет со снятым предохранителем, направленный стволом вверх. Звучит выстрел: пуля летит в небо, а гильза отскакивает аккурат в рот кричащего народного избранника. В результате Черновецкий лишается зуба…
Сориентировавшись, оперативники исправляют ошибку и отпускают народного депутата со свитой. Черновецкий при этом угрожает, обещает всех уволить и засадить в тюрьму… Но, обнаружив вместе с ним в салоне юную миловидную даму, оперативники хладнокровно заявляют, что в таком случае сообщат про его спутницу Алине Айвазовой – супруге нардепа, лишившегося зуба… Это сообщение здорово охладило Черновецкого.
Позже он все-таки явился в УБОП Киева и потребовал от руководства увольнения всех, кто принимал участие в его случайном задержании. Начальство вызывает оперов, те пишу рапорта на увольнение, начальник их визирует на глазах Черновецкого, после чего отомщенный народный избранник удаляется. Сразу после этого начальство рвет только что подписанные заявления, оперативники продолжают священную борьбу с оргпреступностью.
С этого момента Черновецкий люто невзлюбил столичный УБОП и только ждал подходящего повода для мести. Когда Леонид Михайлович воссел в кресле столичного мэра, день мести настал!
На Московской площади началась реконструкция путепровода. Для этого пришлось снести несколько прилегающих зданий, среди них – домик-базу бандитского отдела. Черновецкий принял участие в торжественном начале реконструкции площади и лично уселся в бульдозер, направив его на здание 7 отдела УБОП, бойцы которого лишили его зуба…
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