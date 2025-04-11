ТЕМА

Трамп знов погрожує росії санкціями. Але в травні

11 апреля 2025 | 10:51

Якщо до кінця місяця припинення вогню не буде досягнуто, Трамп може запровадити додаткові санкції проти росії, — Axios з посиланням на джерела


Выдання також зазначило, що представник президента США Віткофф прибув до рф, щоб зустрітися з путіним

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