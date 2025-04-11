На Киевщине завелись ментовские оборотни

11 апреля 2025 | 15:07

Возникла угроза смены руководства главка.

Следователи Государственного бюро расследований совместно с оперативными работниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили преступную группу, в которую входило восемь сотрудников полиции. По данным Департамента внутренней безопасности НП, они подозреваются в совершении преступлений, связанных с превышением власти, сопровождавшихся насилием, лишением человека свободы, заведомо незаконными задержаниями и вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368, 6 ч.3). ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины).



По словам бывшего полицейского Сергея Лукашова (ныне командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов в 46 ОАэмбр), реальными организаторами этой группы являются заместитель начальника полиции Киевщины полковник полиции Ростислав Горбач и начальник управления уголовного розыска области полковник Андрей Кравчук.



"Начальник полиции Киевщины (Анатолий – ред.) Щадило испугался общественного резонанса и начал пытаться замять это дело. По команде Олега Татарова, с которым у Щадило очень теплые отношения, и который был научным руководителем главы полиции Киевщины, Горбач и Кравчук из статуса подозреваемых перешли в статус свидетелей и соответственно не будут привлечены к уголовной ответственности. Нет ни одного пресс-релиза от ГБР и прокуратуры о задержании оборотней в погонах, что подтверждает информацию о попытке скрыть от общественности данный факт», – заявил Лукашов.



По его словам, следствие подозревает в организации группы старшего оперуполномоченного УКР ГУНП в Киевской области Колодия В.В., а также Ситюка Р.М. Кроме них были задержаны и.о. заместителя начальника отдела полиции № 1 (г. Вишневое) Бучанского РУП ГУНП в Киевской области Терещенко А.С., оперуполномоченный Бучанского РУП ГУНП в Киевской области Татаренко В.А., оперуполномоченный отдела криминальной полиции Бучанского РУП ГУНП в Киевской области Филипченко Ш.Ш., заместитель начальника сектора криминальной полиции отдела полиции № 1 (г. Вишневое) Бучанского РУП ГУНП в Киевской области Величко Я.М., оперуполномоченный сектора криминальной полиции отдела полиции № 1 (г. Вишневое) Бучанского РУП ГУНП в Киевской области Даниленко Д. С., старший оперуполномоченный ОПВ УКР ГУНП в Киевской области Галкин А.С.



По местам жительства и работы фигурантов провели неотложные обыски. Им объявили подозрение. Колодий и Ситюк были арестованы. Разоблаченные полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.