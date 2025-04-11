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На Киевщине завелись ментовские оборотни
11 апреля 2025 | 15:07
Возникла угроза смены руководства главка.
Следователи Государственного бюро расследований совместно с оперативными работниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили преступную группу, в которую входило восемь сотрудников полиции. По данным Департамента внутренней безопасности НП, они подозреваются в совершении преступлений, связанных с превышением власти, сопровождавшихся насилием, лишением человека свободы, заведомо незаконными задержаниями и вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368, 6 ч.3). ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины).
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