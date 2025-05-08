Лихие 90-е. Дело Хайдабера: ухо в конверте и миллион долларов за брата

08 мая 2025 | 20:23 , ТЕМА

На днях на российской чужбине умер Виктор Авдышев, некогда глава грозного столичного ОПГ и спортивная гордость Украины. Еще один прославленный борец и лидер одноименной ОПГ Борис Савлохов умер много раньше, неудачно сходив в душ на зоне, которую собирался покинуть через несколько дней. Штабом ОПГ Савлохова был спортивный манеж на территории Суворовского училища, где Борис Сосланович тренировал молодежь и принимал ходоков. О том, как УБОП упаковал савлоховскую братву на Манеже, расскажем позднее. А пока - резонансная история с подвеской Картье, которая началась с Манежа.

Вспоминает старожил УБОП Киева генерал Сергей Корнич:

Этот день я хорошо запомнил: 15 ноября 1993 года. Тогда мы задержали дерзкую и очень профессиональную группу. Об этом писала не только украинская пресса, но даже “Берлинер цайтунг”.

Александр и Борис Штеренберги отбыли из Киева в Германию в 18-летнем возрасте. Подросли, набрались ума, накопили деньжат и решили их выгодно вложить в Украине. Но не успели, потому что одного из братьев - Бориса похитили неизвестные. Оставшийся на свободе Александр обратился в УБОП лишь через 20 дней и только после того, как получил пакет с ухом родного брата... Похитители требовали миллион. Долларов! Это было одно из самых крупных вымогательств на то время.

Позже, когда мы освободили Бориса, тот рассказывал, что сам дал понять бандитам про уровень своего состояния: он был в Манеже на стрелке у Савлохова и отдал тому в качестве подношения набор ювелирных изделий Картье: сережки и колье. Бандиты догадались, что отдал не последнее и решили доить заезжего барыгу по полной.

Изначально дело возбудили в угрозыске о пропаже без вести. А когда брат приехал к нам и рассказал новые подробности, переквалифицировали на ст.144.ч.2 УК (вымогательство) и взяли в работу.

Похитили брата очень квалифицированно: вышел человек из дома к машине и пропал – даже до авто добраться не успел. Мы поняли, что работают профи, поэтому соблюдали максимальную секретность. Занималось ограниченное число людей: Саранчук, Залеский, Корнич. К делу подключился Главк УБОП: на случай, если нам понадобится помощь.

Взяли брата под охрану, поскольку он был единственный контактер с бандитами. Тот сидел дома с нашими ребятами. УБОПовцы нигде не светились. Так они просидели больше месяца. Наконец, бандиты пришли к выводу, что ни УБОП, ни СБУ этим делом не занимаются, клиент созрел и пора забирать свои денежки. Позвонили брату, назначили место передачи. К тому времени Борис находился в бандитском плену 45 дней!

ГУБОЗ готовит “куклу” на миллион долларов, мы организовываем прием. Место бандиты выбрали крайне неудобное для нас: на площади перед железнодорожным вокзалом. На то время там еще не провели реставрацию: просто огромная голая площадь и на ней привокзальная суета: снуют машины, масса пешеходов, грузчики, торговцы... Существовала серьезная опасность, что при силовом противостоянии смогут пострадать гражданские...

Заявитель по нашему указанию поставил условие: на встрече должен быть брат, иначе передачи денег не будет. Бандиты пообещали, что привезут похищенного.

Я долго ломал голову, как уберечься от случайных жертв... Прихожу к замначальника УВД: “На реализацию нужны снайперы”. Замначальника: «Ты сошел с ума!» Я продолжаю настаивать и добавляю: “Рядом со снайпером должен находиться человек, который отдаст команду открыть огонь”. На то время это мог быть только прокурор. Все боялись брать на себя ответственность, но снайпера все же дали. В ходе операции в микроавтобусе сидел снайпер с СВД, который постоянно держал на прицеле вымогателя и в один из критических моментов даже порывался его пристрелить. Но я его удержал. Группой Беркута руководил Роман Борисенко, который позже возглавил “Сокол” ГУБОП.

Перед задержанием распределили позиции на площади: кто с цветами, кто с чемоданом, кто с рюкзаком, кто в машине сидит.

Всем задача: только заметим похищенного брата – сразу берем бандитов не дожидаясь передачи. Бандиты только на одно мгновенье показали похищенного брату и увезли. Даю команду на задержание. Сам я находился чуть в стороне, опасался, что бандиты могут меня узнать. Сижу за рулем с заведенным двигателем и ничего понять не могу: я ж дал команду на задержание, а ничего не происходит!

В такие секунды время тянется очень медленно. 15-20 секунд ощущаешь как 10 минут: у всех адреналин зашкаливает. Я резко газанул: лечу к тому месту, где находятся бандиты так, что шины визжат. А метров за 50 до похитителей так же резко останавливаюсь, выхожу и смотрю в противоположную от них сторону. Таким образом отвлек на себя внимание бандитов. Через закладку на брате Саше слышу из разговора с похитителем: “У меня в кармане граната: если что-то начнется - взорву сразу!”

Пока я лихачил на своем авто, наши ребята аккуратно сжали кольцо. Когда бандит вытащил зажигалку и начал прикуривать, он на мгновение потерял контроль над гранатой в кармане. В этот момент подскочил Олег Архипов и скрутил его.

Только тогда мы узнали, что свалили Петра Яковлевича Хайдабера, 1957 года рождения – одного из первых преступных авторитетов, который работал раньше с авторитетным вором старой закалки Петром Хмаруком. Благодаря квалификации Хайдабера мы до последнего момента даже не догадывались кто нам противостоит. У него в кармане мы обнаружили Ф-1. Вещь хорошая: успел бы дернуть чеку - осколки полетели на 200 метров!

Тут же по горячим следам с ним поработали и отправились на улицу Заболотного. Там на первом этаже пятиэтажки сидел охранник - мы его задержали и установили место, где полтора месяца удерживали бизнесмена: подвальчик 1,5х1,5 метра. Все это время бандиты только совали туда миску с похлебкой и забирали ведро с нечистотами.

Мы все сработали на отлично. Осудили четверых вымогателей. Хайдабер, отсидев свое, к уголовному промыслу уже не возвращался.