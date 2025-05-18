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Красный “Запорожец”, любовь и авиатор
18 мая 2025 | 18:24
Отрывок из книги "Войны УБОП Киева".
Вспоминает ветеран УБОП Владимир Иванович Харченко:
90-й год. В то время 2-3 физически крепких пацана могли легко создать свою бригаду и идти по офисам прибивать бизнесюков-кооператоров. Начальник УВД Василишин дает команду начальнику ОБОПа Поддубному: “Вот вам ВИП-заявитель, следует отнестись к делу со всем рвением.” Начальство поручает его мне. Суть дела проста до неприличия.
Алексей Иванович Новиков, экс-пилот экс-первого секретаря родной компартии Украины Щербицкого решил жениться. Как вы понимаете, пилот был уже не молод и жениться ему было не впервой. При повторном браке он, памятуя о надвигающейся старости, выбрал спутницу на остаток жизни из студенток-медичек. Вскоре у Новикова родился сын. Эта новость чрезвычайно расстроила студента-бывшего друга молодой супруги престарелого авиатора Новикова.
В душе студента полыхает огнь любви и гложет попранное самолюбие. Студент рисует в воображении самые страшные картины мести старому сластолюбцу. Наконец, он решается реализовать коварный сценарий отмщения: отнять у виновника разбитой студенческой любви красный «Запорожец», а в придачу еще и старенький микроавтобус, который авиатор добыл всеми правдами и неправдами.
Организатор уговаривает пятерых друзей-студентов, с которыми тягал штангу в спортзале, наехать на Новикова. В общем, сначала они забрали у пилота его гордость – красный “Запор”, стращая авиатора муляжем пистолета, и назначили выкуп за автоимущество.
Старому коммунисту Новикову была противна сама мысль о выплате выкупа вымогателям, к тому же его расходы с появлением молодой супруги катастрофически возросли. Авиатор обратился за помощью к начальнику всея киевской милиции Василишину.
В общем, нарезал я газету для «куклы» (завернутая в газету пачка бумаги, имитирующая упаковку банкнот), и мы «приняли» на передаче шестерых студентов-бройлеров. И получили они реальные сроки, в общем-то по глупости испортили себе жизнь. А ведь виновна-то во всем была женщина...
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