ТЕМА

Токийский таксист 19 лет безнаказанно насиловал пассажирок

26 мая 2025 | 16:14

Токийская полиция арестовала сексуального маньяка-таксиста, который с 2008 года изнасиловал не менее пятидесяти своих пассажирок. Свои действия он старательно документировал, снимая на смартфон. Жертвами 54-летнего таксиста, судя по всему, становились одинокие подвыпившие молодые женщины, возвращавшиеся с вечеринок.


Он предлагал им, чтобы «взбодриться», напиток с дозой снотворного и после этого совершал насилие у себя в машине, а чаще  у них дома. 

Таксиста выявили после того, как он учинил все это с девушкой моложе 30 лет, которая на следующий день что-то вспомнила. Насильника нашли с помощью изучения материалов камер слежения. Анализ волос его жертвы показал наличие в ее организме сильнодействующего снотворного. 

В квартире таксиста обнаружили около 300 видео и фото, на которых он детально запечатлел сцены изнасилований. Пока арестованный уверяет, что «ничего не помнит». Полиции удалось установить личности более десяти его жертв, у них получают показания. Характерно, что практически все изнасилованные ничего в полицию не сообщали.

 

ТГК Головнин из Токио



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Так сослуживцы президента Боливии Эво Моралеса (в шляпе) поздравили его 25 октября с 50-летием.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 