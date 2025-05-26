Токийский таксист 19 лет безнаказанно насиловал пассажирок

26 мая 2025 | 16:14

Токийская полиция арестовала сексуального маньяка-таксиста, который с 2008 года изнасиловал не менее пятидесяти своих пассажирок. Свои действия он старательно документировал, снимая на смартфон. Жертвами 54-летнего таксиста, судя по всему, становились одинокие подвыпившие молодые женщины, возвращавшиеся с вечеринок.

Он предлагал им, чтобы «взбодриться», напиток с дозой снотворного и после этого совершал насилие у себя в машине, а чаще у них дома.

Таксиста выявили после того, как он учинил все это с девушкой моложе 30 лет, которая на следующий день что-то вспомнила. Насильника нашли с помощью изучения материалов камер слежения. Анализ волос его жертвы показал наличие в ее организме сильнодействующего снотворного.

В квартире таксиста обнаружили около 300 видео и фото, на которых он детально запечатлел сцены изнасилований. Пока арестованный уверяет, что «ничего не помнит». Полиции удалось установить личности более десяти его жертв, у них получают показания. Характерно, что практически все изнасилованные ничего в полицию не сообщали.

ТГК Головнин из Токио