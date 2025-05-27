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Редиджитализация

27 мая 2025 | 09:26 , ТЕМА

Звонок в дверь. На пороге тетушка с тетрадочкой: «Проверка счетчиков». Она старательно светит фонариком в электрощиток, заносит циферки в тетрадку. Скромно интересуюсь: зачем она это делает, ведь по всей стране заменили древние электромеханические счетчики на электронные: все данные можно получить дистанционно, не выходя из офиса ДЕТЭК. Для этого в дополнение к счетчикам установлено специальное недешевое оборудование АСКОЕ. Оказывается, оборудование ломается регулярно, ремонт дорогостоящий – дешевле отправить ко мне и к миллионам украинцев тетушек с тетрадками.


Для чего же установили эти миллионы современных электросчетчиков? Да, замену проводили бесплатно для граждан, но счетчики и дополнительное оборудование для дистанционного съема данных стоят немалых денег. Откуда их взяли? Правильно – из кармана тех же граждан, но косвенно – через налоги, через повышенные тарифы на электроэнергию. Миллиарды просто выбросили на ветер.
Ваше домашнее уединение как в старые добрые времена снова нарушают тетушки с тетрадками.
Также в стране поменяли миллионы счетчикв воды и тепла. Где-то граждане платили за них прямо, где-то по «бесплатной» схеме – на бюджетные деньги из наших налогов. Теперь вам звонят, пишут в месенджеры, заваливают рекламой с предложением провести поверку этих счетчиков. В противном случае будете платить больше – как в те времена, когда счетчиков не было. Если же суммировать расходы на поверку всех установленных счетчиков, то расходы превысят среднестатистическую пенсию украинского пенсионера.
Почему бы не облегчить судьбу миллионов украинцев и не сделать эту процедуру централизованной, обязав поставщика услуг? Никто вам не ответит.
Также никто не объяснит почему миллионы граждан ежемесячно должны бежать с персональной тетрадкой к счетчикам, чтобы записать туда показания, чтобы передать их поставщикам электро и теплоэнергии, а также электричества. Это удобнее делать через чат-боты мессенджеров. Половина страны не умеет ими пользоваться, поэтому звонят на вечнозанятые телефоны тетушек-операторов, которые успевают ходить к вам домой для проверки данных счетчиков.
Естественно, большинство граждан просто забывают\забивают на все это и платят по максимуму, определенному для злостных непередавальщиков данных. Поставщики услуг тайно апплодируют, государство умывает руки…
Кто все это организовал? Назовите мне имя агента Кремля, засевшего в Кабмине, который закошмарил всю страну. Если это происки владельцев облэнерг и водоканалов – расследуйте, выявите, накажите!
А может это рядовой чиновничий идиотизм? Приняли госпрограмму, профинансировали, а почему все это цифровое добро теперь не работает, ломается, не обслуживается – да хрен его знает… Всем пох.
Усилиями пиарщиков страна дружно хаяла министра здравоохранения Супрун. А она взяла и провела медреформу. После запуска системы «Хелси» вдруг исчезли очереди в поликлиниках: люди научились записываться на прием через мобильное приложение, а не в очередях к хамовитым теткам в окошке регистратуры.
Супрун успешно изгнали, власть поменялась, в поликлиниках вновь появились очереди. К наиболее дефицитным специалистам уже нельзя записаться виртуально, все чаще в «Хелси» появляется приметка: «Для записи обращайтесь непосредственно к врачу». То есть – топай ножками в поликлинику на удачу, толкайся в очереди, ругайся с пронырами, которые лезут без очереди «только спросить»…
Кто-то ответил в Минздраве за провал реформы, спецслужбы выявили вражеского агента, подорвавшего систему медицинского обслуживания украинцев? А может это делается инициативно незаагентуренными украинцами в белых халатах, которые просто сломали эффективную систему, чтобы восстановить совковый хаос, возобновить схемы получения взяток и коммерческих консультаций? Так найдите и накажите этих бессовестных медиков.
Но нет – никто никого не ищет и не наказывает. Все пучком – страна катится к финальному развалу. И путин тут ни при чем.


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