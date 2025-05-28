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Трампу не отвертеться от нашей войны
28 мая 2025 | 12:29
«Извини, Дональд Трамп, Украина теперь это твоя война», - пишет Хэл Брендс, колумнист Bloomberg и заслуженный профессор Университета Джона Хопкинса. «Американцам, - говорит он, - не понравилась cмесь из человеческой трагедии и стратегического унижения их страны в Афганистане. Им еще больше не понравится, если подобное произойдет в Украине. И поэтому эта война будет преследовать Трампа, сколько бы он не говорил, что это не его война». По материалам haqqım.az
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