Трампу не отвертеться от нашей войны

28 мая 2025 | 12:29

«Извини, Дональд Трамп, Украина теперь это твоя война», - пишет Хэл Брендс, колумнист Bloomberg и заслуженный профессор Университета Джона Хопкинса. «Американцам, - говорит он, - не понравилась cмесь из человеческой трагедии и стратегического унижения их страны в Афганистане. Им еще больше не понравится, если подобное произойдет в Украине. И поэтому эта война будет преследовать Трампа, сколько бы он не говорил, что это не его война». По материалам haqqım.az



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