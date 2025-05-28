ТЕМА

Трампу не отвертеться от нашей войны

28 мая 2025 | 12:29


«Извини, Дональд Трамп, Украина теперь это твоя война», - пишет Хэл Брендс, колумнист Bloomberg и заслуженный профессор Университета Джона Хопкинса. «Американцам, - говорит он, - не понравилась cмесь из человеческой трагедии и стратегического унижения их страны в Афганистане. Им еще больше не понравится, если подобное произойдет в Украине. И поэтому эта война будет преследовать Трампа, сколько бы он не говорил, что это не его война». По материалам haqqım.az

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фото Reuters. 30.04.2009, Нидерланды | Четыре человека погибли, двадцать получили ранения в результате происшествия в голландском Апелдорне. Автомобиль врезался в толпу зрителей праздничного парада в честь Дня Королевы, сообщает Лента.ру. Это случилось через несколько минут после проезда королевского кортежа. Черная "Сузуки", участвовавшая в праздничном параде, протаранила ограждение, сбила зрителей и журналистов, а потом врезалась в постамент памятника. Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии. По некотором данным, он потерял сознание за рулем или не справился с управлением, однако по другой версии, наезд на людей был преднамеренным.

   
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