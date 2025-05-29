Єкс-прессекретарь Зеленского рассказала европейцам какой плохой Ермак

29 мая 2025 | 12:55

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак является “безжалостным политическим кукловодом”, фигурой, “даже равной” президенту Владимиру Зеленскому и имеющей президентские амбиции. Об этом пишет Politico в большой статье, посвященной Ермаку.

“Украинские комментаторы часто называют его продюсером в правящей дуополии, а бывшего телекомика Зеленского — исполнительской звездой”, — говорится в материале издания.



Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что Ермак “прилип” к президенту сразу после прибытия на Банковую, сблизился с ним, проводя вместе много времени в подземном спортзале, а затем ”перехитрил” Андрея Богдана, получив должность главы Офиса президента.



В материале также утверждается, что Ермак поспособствовал увольнению многих украинских чиновников, заменив их на лояльные фигуры, что вызвало “внутреннюю тревогу” и “тихое смятение у западных союзников, которые, однако, неохотно выступают с публичной критикой этого, опасаясь предоставить Москве пропагандистские возможности”.



Источник отмечают, что одним из немногих, кому удалось удержаться вопреки желанию Ермака, стал глава ГУР Кирилл Буданов, который сохранил независимый доступ к Зеленскому.

“Ермак — блестящий психолог. Он способен читать Зеленского и предугадывать, чего тот хочет. Он осторожен, предлагая готовые решения Зеленскому, который ненавидит, когда его втягивают в детали, и не приносит ему проблем”, — рассказал Politico бывший министр, “который резко конфликтовал с Ермаком”.



Мендель также заявила, что Ермак сформировал свою сеть связей, работая в 1990-х в первом ночном клубе Киева, где отдыхали “гангстеры и видные пророссийские политики”, а позже — посредником в люксовом магазине одежды Sanahunt, помогая импортировать эксклюзивные вещи для олигархов.