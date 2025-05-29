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Єкс-прессекретарь Зеленского рассказала европейцам какой плохой Ермак
29 мая 2025 | 12:55
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак является “безжалостным политическим кукловодом”, фигурой, “даже равной” президенту Владимиру Зеленскому и имеющей президентские амбиции. Об этом пишет Politico в большой статье, посвященной Ермаку.
“Украинские комментаторы часто называют его продюсером в правящей дуополии, а бывшего телекомика Зеленского — исполнительской звездой”, — говорится в материале издания.
“Ермак — блестящий психолог. Он способен читать Зеленского и предугадывать, чего тот хочет. Он осторожен, предлагая готовые решения Зеленскому, который ненавидит, когда его втягивают в детали, и не приносит ему проблем”, — рассказал Politico бывший министр, “который резко конфликтовал с Ермаком”.
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