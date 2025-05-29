ТЕМА

99% "обмежено придатних" - уклоністи

29 мая 2025 | 13:50


99% чоловіків, які були обмежено придатними, після проходження повторного ВЛК визнаються придатними до військової служби, — член оборонного комітету ВРУ Веніславський

Такожза його словами, розглядається можливість не обмежувати виїзд чоловіків віком до 24 років за кордон



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